"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

배우 김희선이 유명 와인 메이커 조 와그너(Joe Wagner)와 손잡고 내놓은 '벨레 그로스 발라드'(Belle Glos Ballad)의 사전예약 물량이 전량 매진됐다.

12일 업계에 따르면 벨레 그로스 발라드는 지난 6일 롯데백화점에서 진행된 사전예약에서 1차 물량 1500여병이 2시간 만에 모두 판매됐다. 이후 추가 물량 확보 여부를 묻는 문의가 잇따르고 있는 것으로 전해졌다.

식음료(F&B) 기업 FG와 수입사 금양인터내셔날은 긴급히 항공편을 투입해 추가 물량을 조기 공수하기로 했다. 원래 선박 운송만 계획했으나 소비자 수요에 맞춰 물류 계획을 수정했다.

FG와 금양은 조기 품절 사태에 대비해 2차 물량을 최대한 빠르게 입고한다는 계획이다.

벨레 그로스 발라드는 캘리포니아 산타바바라 지역에서 재배한 피노누아 품종으로 양조됐다. 산도와 구조감이 강조된 게 특징으로 가격은 10만원대다. 와인 애호가 셀럽인 김희선은 기획 단계부터 참여했으며 동시에 브랜드 모델로 활동하고 있다.

조 와그너는 케이머스 와이너리 창립자의 후계자다. 그는 19세에 벨레 그로스를 론칭해 2015년 자신이 만든 브랜드 '메이오미(Meiomi)를 3억1500만달러(약 4300억원)에 매각, '4300억 매각 신화'의 주인공으로 이름을 알렸다. 현재 코퍼 케인은 벨레 그로스 (Belle Glos)를 비롯해 퀼트(Quilt), 샤르도네 브랜드 보엔 (Boen) 등 총 9개 브랜드를 소유하고 있다.

이번 흥행세는 올 상반기 주류 시장을 강타한 가수 지드래곤(본명 권지용)의 '피스마이너스원 하이볼' 열풍의 뒤를 잇는 것이다. 이 하이볼은 지드래곤이 직접 디자인에 참여해 큰 인기를 끌었다. 지난 4월 출시한 피스마이너스원 하이볼의 초도 물량 88만캔은 3일 만에 완판된 데 이어 7월 홍콩과 대만에서 수십만 캔 규모의 초도 물량이 출시 직후 모두 팔렸다.





