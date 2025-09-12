'불붙은 다이너마이트' 물어뜯은 반려견…목소리 잃었지만 가족 구해

페루서 반려견이 폭발물로부터 가족 구해

괴한이 던진 다이너마이트 불꽃 입으로 꺼

페루에서 한 반려견이 집 앞마당에 투척 된 다이너마이트를 입으로 물어 불꽃을 꺼내 가족의 생명을 구한 사실이 알려졌다.

주인을 구한 반려견 마치스의 모습. 뉴욕포스트 AD 원본보기 아이콘

8일(현지시간) 뉴욕포스트와 NBC뉴스, 페루 현지 언론 등에 따르면 언론인 카를로스 알베르토 메시아스 사라테의 반려견 '마치스'는 최근 정체불명의 괴한이 그의 집 마당에 던진 다이너마이트를 몸으로 막아내며 가족을 구했다.

사건 당시 CCTV에는 검은 옷차림의 남성이 불붙은 다이너마이트를 마당으로 던진 뒤 곧장 달아나는 장면이 고스란히 담겼다. 25파운드(약 11㎏) 크기의 코커스패니얼 믹스견인 마치스는 곧장 계단을 내려와 불꽃이 튀는 폭발물로 달려들었다. 앞발로 퓨즈를 건드리고 이리저리 굴리던 그는 결국 입으로 물어뜯었고 그 순간 기적처럼 불꽃이 꺼졌다.

현장에 출동한 당국은 해당 다이너마이트가 "지뢰에 사용되는 수준의 고성능 폭약"이었다고 확인했다.

사라테는 "마치스가 폭약을 씹고 또 씹으며 우리 목숨을 구했다"며 "경찰에 신고한 뒤 용의자가 체포됐다"고 밝혔다. 그러나 마치스는 해당 사건 이후 안타깝게도 목소리를 잃었다.

사라테는 "이제는 마치스의 짖는 소리를 거의 들을 수 없다"며 안타까움을 전했다. 짖을 수 없게 됐지만 마치스는 여전히 가족 곁을 지키고 있으며 해당 사연이 사회관계망서비스(SNS)와 현지 매체를 통해 알려지며 '용감한 영웅견'으로 큰 주목을 받고 있다.

한편 한국에서도 반려견이 위기 상황에서 가족을 구한 사례가 있었다. 지난 7월 경남 창원시의 한 아파트에서는 새벽 시간 다용도실에서 불이 났으나 반려견 '몽실이'가 평소보다 크게 짖어 잠들어 있던 주인을 깨웠다. 덕분에 가족은 신속하게 소화기로 불길을 잡아 조기 진화에 성공하며 큰 피해를 막을 수 있었다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>