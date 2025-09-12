본문 바로가기
임기 마친 김병환 금융위원장, 이임식 없이 조용히 퇴장

이창환기자

입력2025.09.12 14:24

해체 앞둔 금융위 직원들에게 미안한 마음 전해

김병환 금융위원장. 조용준 기자

김병환 금융위원장이 1년2개월의 업무를 마치고 12일 금융위원회를 떠났다.


금융권에 따르면 김 위원장은 이날 오전 정부서울청사 내 금융위 사무실에서 임직원들을 만나 그간의 소회를 전했다. 별도의 이임식을 하지 않고 사무실 내에서 직원들과 인사하는 형식으로 진행됐다.

김 위원장은 "(조직 해체의) 현실이 안타깝지만 금융위의 잘못은 아니지 않나"라며 "어느 곳에 가더라도 맡은 바 역할을 잘 해낼 수 있을 것이다. 의연하게 대처해 달라"고 주문했다.


당정은 금융위의 금융정책 기능을 분리해 기획재정부에서 분리되는 재정경제부로 이관하고 남은 조직은 금융감독위원회로 바꾸는 정부조직개편안을 발표한 바 있다.


개편안이 발표된 뒤로 젊은 직원들을 중심으로 금융위 내부에서 반발 기류가 확산하고 있는 것으로 파악되다. 김 위원장도 직원들에게 "지켜주지 못해 미안하다"며 안타까움을 표현한 것으로 전해졌다.

김 위원장의 후임으로는 이억원 전 기재부 차관이 임명됐다. 이재명 대통령은 이르면 이날 중 이억원 후보자를 신임 금융위원장으로 임명할 것으로 예상된다.


한편 직원들의 동요가 심해지자 금융위는 이날 오후 직원들을 대상으로 조직개편 설명회를 열기로 했다. 설명회는 권대영 금융위원회 부위원장이 주재하는 것으로 알려졌다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
