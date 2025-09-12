"구제역 제로"…장성군, 소·염소 농가 예방백신 추진

장성군이 소·염소 농가 대상 하반기 구제역 예방백신 일제 접종을 시행 중이다. 전남 장성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 장성군은 지역 내 소·염소 사육 농가를 대상으로 하반기 구제역 예방백신 일제 접종을 추진한다고 12일 밝혔다.

오는 28일까지 진행되는 예방백신 일제 접종 대상은 생후 8주령이 지난 소 1만7,190마리(489농가), 염소 3,066마리(92농가)다.

구제역은 소, 돼지, 염소 등 발굽이 둘로 갈라진 동물(우제류)이 걸리는 1종 법정 가축전염병이다. 감염되면 입술, 혀, 잇몸, 코, 지간부 등에 물집이 나타난다. 전염성이 매우 강하며 어린 동물은 폐사할 수도 있다.

구제역을 예방하려면 반드시 정해진 방법에 따라 백신을 접종해야 한다. 2개월령에 1차 접종, 4주 후 2차 접종, 이후 4~6개월 간격으로 접종해야 면역력을 확보할 수 있다.

군은 올해부터 3·9월 일제 접종, 6·12월 수시 접종을 실시해 구제역 발생을 체계적으로 예방하고 있다. 특히, 전남지역에서 유일하게 소 100마리, 염소 300마리 이상을 사육하는 전업농에도 공수의를 통해 백신접종을 지원한다. 농가 부담을 낮추고 가축도 보호할 수 있어 호응이 높다.

김한종 군수는 "구제역 피해 '제로화' 달성을 위해 하반기에도 예방접종에 적극 협조 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>