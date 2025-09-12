최교진 교육부 장관 "교사가 아이 가르치는 일에 집중할 수 있게"(종합)

"공교육에 대한 국가책임 강화할 것"

우선과제로는 고교학점제·서울대 10개 만들기



최교진 신임 부총리 겸 교육부 장관이 12일 "선생님들이 (아이들을) 가르치고 배우는 일에, 아이들을 살리는 일에 집중할 수 있는 여건을 만드는 데에 우선적으로 챙기겠다"고 말했다.

전날 임명된 최 장관은 이날 오전 대전국립현충원을 참배한 뒤 세종 교육부 청사로 처음 출근하면서 기자들과 만나 '교육부 장관으로 가장 먼저 살펴볼 정책이 무엇인가'라는 질문에 이같이 답했다.

최 장관은 "(교사가 학생을)가르치고, (학생이) 배우는 일이 (교육에서) 가장 중요하다고 생각한다"면서 "미래 세대를 책임질 (아이들을) 건강하고 안전하게, 그러면서도 행복하게 성장할 수 있도록 돕는 일을 가장 가까이에서 수행하고 있는 게 선생님인데 많이 지쳐있다"고 말했다.

그러면서 "(교사 여건 개선 등)이를 통해서 아이들 모두가 건강하고 행복하게 더불어 사는 세상을 꿈꾸면서 자랄 수 있도록 지원하는 일이 우선 급할 것"이라고 덧붙였다.

최 장관은 장관으로 우선 대응할 교육계 현안으로는 올해 고교 1학년생부터 전면 시행된 고교학점제 안착과 학생들의 마음 건강 보호, 이재명 대통령의 대표적인 교육 공약인 '서울대 10개 만들기'로 대표되는 지역 대학의 균형 발전을 꼽았다.

그는 "새로 출범하는 국가교육위원회와 적극적으로 협력·논의하고 대학 총장협의회나 교육감 협의회, 많은 현장의 목소리를 들으면서 부지런하게 정성스럽게 일하겠다"고 약속했다.

최 장관은 이어진 취임식에서도 '공교육 회복'을 강조했다.

최 장관은 "공교육에 대한 국가책임을 강화하기 위해 힘을 모으겠다"면서 "유아부터 초등까지 양질의 돌봄과 교육을 지원하고 가르치고 돌보는 일이 가정에 부담이 되지 않도록 지역사회와 함께 힘을 모으겠다"고 했다.

또한 "기술변화를 뒤따라가는 것이 아니라 변화를 주도하고 첨단기술을 지혜롭게 활용할 수 있도록 디지털 문해력과 인공지능(AI) 기초역량 강화에 힘을 쓰겠다"며 "AI 시대에 진정으로 요구되는 생각하는 힘, 창의력, 문제해결 능력과 함께 상상력을 키우는 인문학 교육도 확대하겠다"고 했다.

고등교육과 관련해선 교육을 통한 '국가균형발전'을 내세웠다.

최 장관은 "서울대 수준의 전략적 투자와 체계적 육성 전략을 마련해 수도권 중심의 교육 불균형을 해소하겠다"면서 "교육이 국가균형발전을 이끌 수 있다는 생각으로 대학 구조개혁에 힘을 쏟겠다"고 했다.

최 장관은 중학교 교사 출신으로, 전국교직원노동조합 충남지부장과 수석부위원장을 역임했으며 2014년부터 11년간 세종시교육감을 지냈다. 현장 교사 출신이라는 점에서 초·중등교육 전문가로 평가받는다.

그러나 인사청문회 과정에서 과거 음주운전 논란, 박근혜 전 대통령에 대한 막말 논란, 사회관계망서비스(SNS)에서 보인 정치 편향성, 논문 표절 의혹 등이 불거지며 교육부 수장으로서의 자질 논란을 불렀다.

이에 대해 최 장관은 "청문회 과정 자체가 그동안 살아온 저 자신을 되돌아보는 아주 귀한 기회가 됐다"며 "많이 반성하고 많이 아프기도 했다"고 했다. 이어 "우려가 기대로 바뀔 수 있도록 정말 최선을 다해 일하겠다"고 말했다.

전일 야당 반대에도 여권 주도로 청문보고서가 통과되고 이재명 대통령이 장관 임명안을 재가하면서, 최 장관은 후보 지명 29일 만에 임기를 시작하게 됐다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



