칠곡군학교밖청소년지원센터 “대학입시설명회 개최”

2026학년도 수시전형 대비, 맞춤형 컨설팅 진행

칠곡군학교밖청소년지원센터는 지난 9일 대학 진학을 희망하는 학교 밖 청소년을 대상으로 "2026학년도 수시전형 대비 대학 입시 설명회"를 개최했다.

대학 입시 수시전형 접수 방법 안내로 시작된 이 날 입시설명회는 대학 교수진의 1:1 진학 컨설팅을 비롯해, 검정고시로 고등학교 졸업 학력을 취득한 청소년들에게 실질적인 입시 전략과 개별 맞춤형 정보를 제공해 큰 호응을 얻었다.

이날 입시설명회에 참여한 김○○(여) 양은 "대학 진학을 위해 열심히 공부해왔는데, 이번 설명회를 통해 지원 가능한 대학과 원서 접수 방법 등 유용한 정보를 얻을 수 있어 매우 도움이 됐다"고 소감을 밝혔다.

김재욱 칠곡군수는 "이번 입시설명회가 대학 진학을 꿈꾸는 학교 밖 청소년들에게 진로를 고민하고 결정할 수 있는 소중한 기회가 되길 바란다"며, "앞으로도 학교 밖 청소년들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

2026학년도 수시전형 대비 대학 입시 설명하는 사진/김이환 기자





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



