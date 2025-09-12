본문 바로가기
크리스타벨리 컨트리클럽, 가평 상면에 성금 기탁

이종구기자

2025.09.12

경기 가평군 상면에 위치한 ㈜크리스탈벨리 컨트리클럽 임직원과 회원들이 소외된 이웃을 돕기 위해 모금한 성금을 상면행정복지센터에 기탁했다.

이번 성금은 상면 내 복지 사각지대 해소와 저소득 가정 지원에 사용될 예정이다.


서태원 상면장은 "지역 주민을 위해 따뜻한 나눔을 실천해주신 크리스탈벨리 컨트리클럽에 깊이 감사드린다"며 "전달된 성금은 꼭 필요한 이웃을 위해 소중히 쓰겠다"고 밝혔다.

컨트리클럽 관계자도 "회원들과 임직원들이 마음을 모아 작은 정성을 마련했다"며 "지역사회의 일원으로서 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
