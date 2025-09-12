본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

美상무장관 관세협상 압박 발언에, 대통령실 "국익 최우선 협상"

임철영기자

입력2025.09.12 11:48

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"합리성과 공정성을 벗어난 협상은 하지 않을 것"

대통령실은 하워드 러트닉 미국 상무장관이 한미 관세협상과 관련해 '유연함은 없다'로 언급한 발언을 두고 "국익을 최우선으로 협상해 나가겠다"는 입장을 내놨다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대통령실 관계자는 12일 "이재명 대통령이 전날 취임 100일 기자회견에서 밝혔듯 합리성이나 공정성을 벗어난 협상을 하지는 않을 것"이라며 이같이 밝혔다.


러트닉 장관은 11일(현지시간) 일본이 대미 관세협상 문서에 서명한 것을 두고 "유연함은 없다. 한국은 협정을 수용하거나 (합의 이전의) 관세를 내야 한다"고 했다. 협상이 교착상태에 있는 가운데 압박성 발언을 이어간 것이다.

현재 한미 양국은 7월 30일 상호 관세 15%, 3500억 달러 대미 투자펀드 등을 골자로 하는 큰 틀의 합의를 이뤘지만, 구체적인 이행 항목을 협의하는 단계에서 접점을 찾지 못하고 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구 소득 1억7300만원 이상 '컷오프'(종합) "10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

숨쉬는 것도 위험?…"초미세먼지, 알츠하이머에 악영향"

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는?

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기