어린이집 급식 누룽지에 유충 둥둥…"애들 먹는거로 장난쳐" 학부모 '경악'

누룽지 위 유충 떠 있는 사진 급속 확산
"쌀 나방 유충으로 보여" 위생관리 논란
경기도 평택의 한 어린이집 급식 사진에서 벌레 유충이 발견돼 학부모들 사이에 큰 불안이 번지고 있다.
경기 평택시의 한 어린이집이 공개한 급식 사진에 벌레 유충으로 보이는 이물질이 발견돼 논란이 일고 있다. 인스타그램 스레드
지난 10일 사회관계망서비스(SNS)와 지역 온라인 커뮤니티에는 "평택 송탄의 어린이집 키즈노트에 올라온 구더기 사진"이라는 글과 함께 사진 한 장이 퍼졌다. 공개된 사진 속 식판에는 누룽지가 담겨 있었고 그 위로 유충이 여러 마리 떠 있는 모습이 그대로 드러나 있었다.
작성자는 "키즈노트에 올린 사진이 이 정도면 아이들은 뭘 먹었겠느냐"며 "애들 먹는 거로 장난을 친다"고 분통을 터뜨렸다. 해당 게시글은 올라온 직후 여러 커뮤니티와 지역 맘카페 등을 통해 빠르게 확산했다. 이를 본 학부모들은 "아이를 어린이집에 보내는 입장에서 불안하다", "내년에 보낼 예정인데 걱정된다"는 반응을 보이며 불안을 감추지 못했다.
일부 누리꾼은 "키즈노트에 올리는 사진은 보통 가장 좋은 것을 고르는데 벌레가 보였다면 실제 급식은 더 심각했을 수도 있다"고 지적했다. 또 다른 네티즌은 "혹시 내부 고발 성격으로 고의로 잘 보이게 찍은 것 아니냐", "조작된 것일 수도 있다"는 의혹을 제기하기도 했다.
보관 실태·위생 점검 도마 위에
자신을 방역업체 종사자라고 밝힌 한 누리꾼은 사진 속 벌레를 두고 "화랑곡나방(쌀나방) 유충으로 보인다"고 분석했다. 그는 "흔히 구더기라 부르는 것은 파리 유충이고 이번 경우는 나방 유충"이라며 "주방의 쌀 보관이 부실했거나 입고된 누룽지 자체가 이미 오염된 상태였을 가능성이 있다"고 설명했다.
현재 해당 어린이집은 관련 당국의 조사를 받은 것으로 알려졌다. 식품의약품안전처가 쌀 보관 상태와 식재료 유통 기한 등을 확인했으며 평택시 행정처분 여부가 조만간 결정될 전망이다.
한편 정부는 매년 두 차례 어린이집 정기점검을 진행하고 있다. 그러나 지자체가 점검 일정을 미리 공지하는 방식이라 실제 위생 관리 실태가 드러나지 않는다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.
박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
