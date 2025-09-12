포스코이앤씨, 오산 최고 44층 ‘더샵 오산역아크시티’ 분양

총 987가구 규모, 오산역 인접

교통망·산업단지 직주근접 장점

84~104㎡ 중대형 위주 설계,

오산 최고 44층 랜드마크 상징성

청약통장 불필요, 최대 10년 안정거주·분양전환 가능

포스코이앤씨가 오는 10월 경기도 오산 세교2지구 M1블록에 '더샵 오산역아크시티'를 공급한다.

단지는 지하 4층~지상 최고 44층, 7개 동 규모로 전용면적 84~104㎡ 아파트 897가구와 전용 84㎡ 오피스텔 90실로 구성된다. 아파트는 84㎡A 346가구, 84㎡B 233가구 104㎡ 318가구 등 수요자 선호도가 높은 중대형 평형 위주다.

입지는 지하철 1호선 오산역과 가까운 세교2지구 관문에 위치한다. 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 연장과 동탄 도시철도(2028년 개통 목표) 등 교통망 확충이 예정돼 수도권 주요 거점 접근성이 좋아질 전망이다. 인근에는 오산·화성·동탄 산업단지와 삼성전자 화성사업장, 수원 삼성 디지털시티 등이 있어 직주근접성도 갖췄다.

세교2지구의 유일한 주상복합 용지에 들어서는 만큼 생활 인프라도 풍부하다. 이마트, 롯데마트, CGV, 오산스포츠센터 등 편의·여가 시설이 가깝고, 오산초·가수중·오산고 등 교육시설과 오산천·물향기수목원 등 녹지 공간도 인접해 있다.

단지는 오산시 최고 층수인 44층으로 조성돼 상징성이 있다. 남향 위주의 세대 배치로 조망권과 일조권을 확보했다. 전 가구 알파룸, 현관 창고, 드레스룸 등 수납공간을 갖췄다. 또한 골프연습장·피트니스·사우나 등 스포츠존, 어린이집과 에듀라운지를 포함한 에듀존 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다.

공공지원민간임대주택으로 공급돼 청약 통장 없이 신청이 가능하다. 임대료 상승률은 연 5% 이내로 제한된다. 최대 10년간 안정적으로 거주할 수 있다. 임대 기간 종료 후 분양 전환도 가능해 무주택 실수요자에게 매력도가 높다.

포스코이앤씨 관계자는 "더샵 오산역아크시티는 세교2지구의 유일한 주상복합 입지로 교통·편의·교육 인프라를 동시에 누릴 수 있다"며 "오산 최고 층수와 '더샵' 브랜드 프리미엄으로 수요자들의 높은 관심이 예상된다"고 했다.

견본주택은 오산시 원동 일원에 마련될 예정이다.





