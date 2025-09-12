GS건설, 용인시 수지구에 '수지자이 에디시온' 다음 달 분양

수지자이 에디시온 조감도. GS건설 AD 원본보기 아이콘

GS건설은 다음 달 경기도 용인시 수지구 풍덕천동에 '수지자이 에디시온'을 분양한다고 12일 밝혔다.

수지자이 에디시온은 지하 3층~에서 지상 25층, 6개동 규모다. 전용면적 84㎡~152㎡P 총 480가구로 조성된다. 타입별 일반분양은 ▲84㎡A 107가구 ▲84㎡B 38가구 ▲84㎡C 224가구 ▲84㎡D 70가구 ▲120㎡A 39가구 ▲144㎡P 1가구 ▲152㎡P 1가구다.

수지자이 에디시온은 신분당선 동천역과 수지구청역이 도보 이용이 가능한 곳에 있다. 판교와 강남 접근성이 좋고 동천역에서 판교역까지 3개 정거장, 강남역까지 7개 정거장이면 도달할 수 있다.

교육환경도 우수하다. 풍덕초, 수지중, 수지고, 죽전고 등이 단지 가까이 있고, 수지구청역 일대에 밀집한 학원가 이용도 편리해 우수한 교육 여건도 갖췄다.

아울러 생활 인프라도 탄탄하다는 평가다. 신세계 사우스시티, 스타필드마켓, 보정동 카페거리가 인근에 있고 현대백화점 판교점도 차량으로 쉽게 접근할 수 있다. 또 수지체육공원, 용인아르피아 체육공원 및 성복천 산책로도 가까이 위치하며, 수지구 보건소, 분당서울대병원 등도 이용할 수 있다.

84㎡ 이상의 중대형 타입으로 선보이며 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍이 우수하다. 일부엔 4베이, 3면 발코니 구조를 적용해 개방감을 높였고 최상층 펜트하우스도 공급된다. 팬트리, 드레스룸 등을 적용해 수납공간과 공간 활용성을 높였다.

이 외에도 입주민 커뮤니티센터인 '클럽 자이안'에는 피트니스클럽, 골프연습장, 사우나, 독서실 등이 조성될 예정이고, 아파트 상층부에는 스카이라운지, 게스트하우스 등도 들어설 예정이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>