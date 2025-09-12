삼성자산운용, Kodex ETF 이벤트 '폭탄'

삼성자산운용은 'Kodex 순자산 90조원 돌파'를 기념해 ETF 투자자를 위한 대규모 이벤트 6종을 새롭게 시작한다고 12일 밝혔다.

Kodex의 ETF 맛집 캠페인 시리즈인 '배당맛집 ETF', 'AI맛집 ETF' 등 Kodex ETF를 사랑해 주신 투자자에게 감사함을 돌려드린다는 취지로 이벤트를 마련했다. Kodex ETF 인기 상품 중에서도 가장 많은 사랑을 받고 있는 ETF를 대상으로 한다.

미국 대표지수 ETF 적립식 매수 이벤트 배당맛집 분배금 인증 이벤트를 포함해 'FunETF'에서 진행한다. 내년 1월까지 5개월 동안 지속한다. 연말까지 '매달' 다양한 경품을 제공한다. Kodex ETF 투자자들은 일상 속 투자 활동만으로 매달 풍성한 혜택을 누릴 수 있다.

삼성자산운용 홈페이지에서 참여할 수 있는 이벤트 가운데 '미국 대표지수 ETF 적립식 매수 이벤트'는 미국 대표지수에 투자하는 KODEX 미국S&P500과 KODEX 미국나스닥100 ETF에 1주 이상 신규 매수를 인증하면 된다. 추첨을 통해 매달 200명에게 배달 상품권 3만원권을 제공한다.

'배당맛집 분배금 인증 이벤트'는 Kodex의 대표적인 월배당 ETF 5종인 ▲KODEX 미국배당커버드콜액티브 ▲KODEX 200타겟위클리커버드콜 ▲KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ▲KODEX 한국부동산리츠인프라 ▲KODEX 고배당주에 투자한 후 분배금이 지급 내역을 인증하면 된다. KODEX 미국30년국채액티브(H)와 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 등 미국 30년 국채 ETF 2종도 포함하는 이벤트다.

금은방 이벤트는 금과 은에 투자하는 KODEX 골드선물(H)·KODEX 금액티브·KODEX 은선물(H) 등 3종에 1주 이상 신규 매수를 인증하면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 총 10명에게 금 0.5돈을 제공한다. 금은방 이벤트는 다음달 말까지 이어진다.

삼성자산운용 관계자는 "많은 투자자가 Kodex ETF를 통해 매일, 매달 꾸준히 투자하는 습관을 즐겁게 이어갈 수 있도록 이벤트 폭탄을 준비했다"며 "앞으로도 Fun ETF 플랫폼과 삼성자산운용 홈페이지를 통해 투자자 친화적인 혜택을 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



