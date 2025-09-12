"유튜버, 정치인 줄세우기" 소신 발언 곽상언... "응원 많이 받는다"

"유튜브 권력 지적에 왜 국회의원이 반응하나"

"종교적 신앙처럼 따르는 것일 수도"

김어준씨 등 일부 유튜버가 정치권력을 줄세우기하고 있다고 발언했던 곽상언 더불어민주당 의원이 자신의 소신발언 이후 응원의 메시지를 보내는 동료 의원들이 많다고 전했다. 또 자신을 비난하는 의원들은 그들이 유튜브 권력에 편승해 정치를 하고 있다고 생각하거나, 이를 종교적 신앙처럼 여기는 것이라고 말했다.

11일 곽상언 의원은 YTN라디오 김준우의 뉴스정면승부에 출연해 "어젯밤에도 문자 폭탄을 받긴 했는데, 특검 관련된 이슈들이었고 유튜브 권력 관련된 문자는 오히려 응원한다는 내용이 많았다"며 운을 띄웠다.

김어준씨가 운영하는 유튜브 채널의 집단지성은 왜 외면하고 비난하냐는 최민희 더불어민주당 의원의 지적에 대해서는 "저는 국회의원에 대해서는 언급한 적 없고, 유튜브라는 매체를 통해서 현재 정치권력화 되었다, 정치권력을 행사하고 있다는 것인데 왜 국회의원이 반응하는지 모르겠다"라며 "아마 자신이 유튜브 권력이라고 생각하거나, 유튜브에 편승해 정치적 지위와 권한을 얻고 있는 것 아닐까 싶다. 아니면 유튜브 권력을 종교 신앙처럼 따르는 것"이라고 전했다.

곽상언 의원은 '유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있다'는 말 한마디에 많은 의원들이 반응하는 것에 대해 의문을 던졌다. 곽 의원은 "왜 (그렇게까지) 반응을 하는지 모르겠다. 국회에 가면 많은 의원들이 다가와서 '고맙습니다' 하는 분들도 계셨다"라며 "왜 그 말씀을 하겠다. 사례는 충분히 많을 것이고, 국민들도 생각나는 것이 있을 것"이라고 말했다.





