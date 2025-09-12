“최대 18% 울산페이 적립금 혜택까지”… 울산시, 추석 맞이 ‘울산페달·울산몰 할인쿠폰전’

울산페달 3000원·울산몰 5000원 쿠폰 제공



울산몰 사회적경제기업관 30% 할인전도 진행

울산시는 추석 명절을 맞아 오는 9월 15일부터 10월 12일까지 '2025 울산페달·울산몰 추석 할인쿠폰전'을 진행한다.

행사 기간 울산페달을 이용하는 모든 시민에게는 3000원 할인쿠폰, 울산몰에서는 5000원 할인쿠폰이 제공된다.

쿠폰은 울산페달과 울산몰 앱 내에서 선착순으로 내려받을 수 있으며, 울산페달 쿠폰은 1인당 1매만 제공되나 울산몰 쿠폰은 횟수 제한이 없다. 행사는 기간 내 예산 소진 시까지 진행된다.

울산시는 이번 행사를 통해 명절 장바구니 부담을 덜어주고, 지역 소상공인 매출 증대까지 도모한다는 방침이다.

이번 행사와 함께 울산몰 내 사회적경제기업관에서는 오는 9월 15일부터 10월 31일까지 모든 상품 30% 할인전을 별도로 진행해 사회적경제기업의 판로를 확대하고 시민 혜택을 높인다.

또 공공배달앱 쿠폰 행사도 이어진다. 울산페달에서 2만원 이상 2회 주문하면 1만원 할인쿠폰이 추가 지급된다. 다만 공공배달앱 할인 쿠폰으로 주문한 실적은 제외되며 예산 소진 전까지 횟수 제한 없이 참여할 수 있다.

이와 함께 울산 지역상표(로컬브랜드)인 TMT피자 할인쿠폰 행사도 함께 운영한다.

특히 울산페이 기본 적립금(캐시백)이 9월 1일부터 13%로 상향된 데 이어 울산페달·울산몰 이용 시 5% 추가 적립이 적용돼 최대 18% 혜택을 받을 수 있다.

이번 할인쿠폰 행사까지 더해지면서 명절 장바구니 부담이 크게 줄어들 것으로 기대된다.

울산시 관계자는 "올해 추석은 울산페달과 울산몰을 통해 다양한 할인전이 준비된 만큼 시민들의 많은 참여를 바란다"라며 "이번 행사가 소상공인들의 매출 증대에도 기여할 것으로 기대한다"라고 말했다.

오는 22일부터 지급되는 2차 민생회복 소비쿠폰을 울산페이로 받을 경우 울산페달과 울산몰에서도 사용 가능하다. 다만 소비쿠폰 결제 시 울산페이 캐시백은 중복으로 지급되지 않는다.





