현대차 사장 "美 이민단속 여파로 공장 건설 2~3개월 지연"

김민영기자

입력2025.09.12 07:12

수정2025.09.12 07:14

숏뉴스
로이터·블룸버그 인터뷰

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장이 최근 미국 이민 당국의 대대적인 단속 사태로 인해 조지아주에 건설 중인 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 준공이 최소 2~3개월 지연될 것이라고 내다봤다.


연합뉴스

연합뉴스

11일(현지시간) 블룸버그와 로이터통신에 따르면 무뇨스 사장은 이날 미국 디트로이트에서 열린 자동차 행사에 참석해 현지 언론과 만난 자리에서 "이번 일은 우리에게 최소 2~3개월의 지연을 일으킬 것"이라며 "지금 이 모든 사람이 (한국) 복귀를 원한다"고 말했다. 이어 "그러면 그 자리들을 어떻게 채울지 모색해야 하고, 대부분 (고용할) 사람들이 미국에 있지 않다"고 설명했다.

이는 이민 단속 사태 이후 무뇨스 사장이 처음으로 내놓은 공개 입장이다. 앞서 미 이민 당국은 지난 4일 조지아주 엘러벨의 공사 현장을 급습해 475명을 체포했으며, 이 가운데 한국인 316명은 일주일만인 11일 석방돼 귀국길에 올랐다.


무뇨스 사장은 처음 단속 소식을 접했을 때 놀랐으며, 현대차 근로자가 포함됐는지 즉각 확인했지만, 대부분은 LG 협력사 직원으로 파악됐다고 밝혔다. 그는 "공장 건설 단계에는 전문 인력이 필요하다"며 "미국 내에서는 구하기 어려운 기술과 장비가 많다"고 강조했다.


다만 이번 사태가 현대차의 대미 투자 전략 자체를 바꾸지는 않을 것이라고 했다. 무뇨스 사장은 "매우 안타까운 사건이었지만 미국 시장의 전략적 중요성은 변함이 없다"며 "지난 몇 년간 대규모 투자를 이어왔고 앞으로도 계속 확대할 것"이라고 말했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

