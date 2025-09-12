석방 韓근로자 전세기 인천으로 출발…구금 7일만

미국 이민 당국에 의해 체포·구금됐다 풀려난 한국인 316명이 탑승한 전세기가 11일(현지시간) 오전 11시38분께 미국 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 출발했다. 이들은 한국시간 12일 오후 3시께 인천공항에 도착할 예정이다.

이들은 지난 4일 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민 당국의 불법 체류 및 고용 전격 단속으로 체포돼 포크스턴 구금시설 등에 억류됐다. 구금 7일 만에 한국으로 향하는 것이다.

미국 이민 당국에 의해 구금됐다 풀려난 한국인 근로자들이 11일(현지시간) 미국 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 대한항공 전세기에 탑승하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 2시18분께(현지시간) 조지아주 포크스턴 구금시설에서 풀려난 한국 근로자들은 우리 기업이 마련한 일반 버스 8대에 탑승해 약 6시간 동안 이동해 430㎞ 떨어진 애틀랜타 공항에 도착했다. 스튜어트 구금시설에서 석방된 여성 근로자들이 탄 버스 1대는 이에 앞서 공항에 도착했다.

버스는 곧장 애틀랜타 공항 화물 청사로 이동해 전날부터 대기 중이던 대한항공 전세기 인근에 정차했다. 근로자들은 화물 청사에서 별도의 신원 확인과 탑승권 교부 등 출국 절차를 밟은 뒤 전세기에 올랐다.

미국 측과 사전에 협의한 대로 이들은 수갑 등 신체적 구속 없이 평상복 차림으로 버스를 타고 이동했다. 이날 전세기 이륙은 당초 예정된 시각(현지시간 정오께)보다 일찍 이뤄졌다.

이번에 구금된 한국인은 총 317명(남성 307명·여성 10명)으로 이 중 1명은 '자진 출국' 대신 잔류를 택했다. 여기에 중국인 10명·일본인 3명·인도네시아인 1명 등 외국 국적자 14명을 포함해 총 330명이 한국으로 돌아간다. 사태 수습을 위해 미국을 찾은 박윤주 외교부 1차관과 김동명 LG에너지솔루션 대표 등도 전세기에 동승했다.

이로써 동맹국 미국에서 발생한 수백명 단위 한국인 체포 및 구금 사태는 막판 귀국 일정이 하루 지연되는 등 곡절이 있었지만 일단락됐다.

미국 측은 한국인 구금자들이 이후 미국 재입국 등에서 불이익이 없도록 하겠다는 방침이나, 미국 법규상 자진 출국 후 재입국 시 문제가 전혀 없다고 보긴 어려워 향후 실제 상황을 지켜봐야 한다는 지적이 있다.

한편 한미는 이번 사태를 계기로 대미 투자기업의 전문 인력을 위한 새로운 비자를 설계하는 논의에 착수했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>