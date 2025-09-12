[뉴욕증시]금리인하 기대감에 3대지수 사상 최고…다우 1.36%↑

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 11일(현지시간) 일제히 상승하며 사상 최고치로 마감했다. 지난달 소비자물가지수(CPI)가 예상에 부합하고 실업 수당 청구 건수가 4년 만에 최대치를 기록하며 이번 달 금리 인하에 대한 기대감이 더욱 커진 영향이다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 617.08포인트(1.36%) 오른 4만6108 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 55.43포인트(0.85%) 상승한 6587.47에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥지수는 157.014포인트(0.72%) 뛴 2만2043.075에 장을 마쳤다.

미국 노동통계국은 8월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.9% 상승했다고 발표했다. 7월(2.7%)보다 상승 폭이 커졌으나 시장 전망치에 부합했다. 전월 대비로는 0.4% 상승해 시장 예상치(0.3%)를 소폭 웃돌았다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 대비 3.1%, 전월 대비 0.3% 상승해 모두 시장의 예상에 부합했다.

고용에 대한 우려는 더욱 커졌다. 지난 6일로 끝난 한 주 동안 신규 실업수당 청구 건수는 계절 조정 기준 26만3000건으로 집계됐다. 시장 전망치 23만5000건을 크게 웃돈다. 2021년 10월 23일로 끝난 주간(26만8000건) 이후 최대다.

CPI는 미 연방준비제도(Fed)의 목표치인 2%는 상회하지만 시장은 Fed가 고용 시장 약세에 대응해 금리를 인하할 것으로 본다. 다만 0.5%포인트 '빅컷'에 나설 가능성은 작아진 것으로 보인다.

아치 셰스 무디스레이팅스 최고신용책임자는 "인플레이션이 계속 끈적거리고 있다"며 "이를 스태그플레이션이라고 부를지는 사람마다 정의가 다르다. 그러나 우리는 분명히 지난 몇 년과는 다른 이례적인 국면에 있다"고 말했다. 이어 "고용 시장이 상당히 둔화하고 있지만 인플레이션은 그에 따르지 않고 있기 때문이다"라고 말했다. 그는 미 연방준비제도(Fed)가 다음 주 금리를 0.25%포인트 인하하고, 연말까지 추가로 0.25% 더 인하할 것이라고 전망했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 연방기금금리 선물시장은 Fed가 현재 연 4.25~4.5%인 금리를 9월에 0.25%포인트 인하할 가능성을 92.8%, 0.5%포인트 인하할 가능성을 7.2% 반영했다.

빅테크에선 테슬라가 6.04% 상승했으며, 애플은 1.43% 올랐다. 전날 급등세를 보였던 오라클은 6.3% 하락하며 상승분을 일부 반납했다.

반도체주에서 엔비디아는 0.08% 하락했으나 마이크론 테크놀로지는 시티그룹이 목표 주가를 150달러에서 175달러로 상향 조정한 영향에 7.55% 뛰었다.

월스트리트저널(WSJ)이 파라마운트 스카이댄스가 워너브라더스 디스커버리 인수를 준비하고 있다고 보도한 이후 파라마운트 스카이댄스와 워너브라더스 디스커버리는 각각 15.55%, 28.95% 상승 마감했다.

국채 금리는 혼조세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 이날 한때 4% 미만으로 떨어졌다가 전일 대비 1.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.021%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 0.9bp 오른 3.542%를 기록 중이다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



