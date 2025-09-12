"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나[Why&Next]

국토부, 공간정보 관리체계 개선방안 용역 발주

지정학·공간정보 생태계·제도적 쟁점사안 검토



정부가 고정밀 지도를 포함한 현행 공간정보 관리체계를 손보기로 했다. 구글·애플 등 해외 빅테크(대형 정보기술 기업)의 지도 반출 요청을 심사하고 있는 가운데 중장기적으로 국외 반출이 불가피하다고 판단, 대응전략을 새로 짜는 것이다.

도널드 트럼프 행정부 들어서 미국의 통상 압박이 한층 거세진 상황에서 해외 관광객 확대 등 지도 반출로 인한 긍정적 효과도 따져보는 등 정부 내에서도 미묘한 변화가 생긴 것으로 풀이된다. 구글이 우리 정부가 요구한 데이터 센터 설립을 외면하는 상황에서 사실상 지도 반출을 전제로 근거를 찾기로 해 논란이 불거질 것으로 예상된다.

크리스 터너 구글 대외협력 정책 지식 및 정보 부사장이 9일 서울 강남구 구글 스타트업 캠퍼스에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

국토부, 공간정보 관리체계 개선방안 발주

"점진적 개방 가능성…단계별 대응전략 마련"

12일 관계부처 취재를 종합하면, 국토교통부 국토지리정보원은 최근 '국가공간정보 관리체계 개선방안' 연구용역을 발주했다. 정보원은 이번 연구 목적으로 "(국내 상세지도) 국외 반출에 따른 국제 외교·안보·산업 생태계의 파급영향, 디지털세·저작권세·개인정보·역외적용 등을 검토"하기 위한 것이라며 "국가공간정보자산의 국외 반출에 대한 시급사안, 향후 점진적 개방 가능성 등을 대비해 단계별 대응전략을 마련한다"고 했다.

이번 용역은 구글이 우리 정부에 고정밀 지도의 국외 반출을 요청한 데 따라 이를 심사하는 과정에서 활용될 예정이다. 국토부는 이번 연구에서 지정학적 요인을 비롯해 공간정보 산업생태계, 법·제도 등 분야별 쟁점사안을 구체적으로 살펴보기로 했다. 아울러 국가기본도나 영상지도의 현재 유통방식도 점검한다. 다른 나라의 사례나 국제통상규범 등도 같이 따져볼 예정이다.

올해부터 내년, 후년에 걸쳐 국외 반출 대응 계획도 단계적으로 마련키로 했다. 당장 구글의 반출 요청에 대해 오는 11월까지 결정해야 하는 점을 감안, 대응책을 찾는다는 구상이다. 내년에는 공간정보자산의 점진적 개방 가능성을 대비하기 위해 국외 반출 기준·검토체계를 마련하기로 했다. 나아가 2027년부터는 급변하는 국제정세나 규범을 살펴 국내에 미치는 영향을 가늠하고 대응전략을 짤 예정이다.

측량성과, 즉 지도 정보는 공간정보관리법에 따라 해외 유출이 안 된다. 다만 구글이나 애플처럼 정식으로 요청할 경우 국토부장관을 비롯해 외교부·과학기술정보통신부·통일부·국방부 등 관련 부처 장관급 협의체를 꾸려 논의하는 절차를 거치도록 하고 있다.

"지도 해외반출 허용해달라" 구글 수년째 노크

美 통상압박 부담 덜고 해외관광객 확대 긍정의견도

구글은 앞서 2007년 처음 우리나라에 지도 반출을 요청했다 불허판정을 받았다. 이후 몇 차례 요청에도 받아들여지지 않았다. 올해 2월 9년여 만에 다시 신청했고 지도반출협의체에서는 두 차례 유보 결정을 내렸다. 민원처리법에 따라 정부는 오는 11월 11일까지는 어떤 식으로든 결정해야 하는 처지다. 구글은 지난 9일 특정 정보를 드러나지 않게 처리해 서비스하겠다며 우리 정부의 요청을 일부 받아들이겠다는 의사를 드러냈다. 지도 반출에 의지가 여전하다는 방증이다.

지도 반출을 둘러싸고 구글과 우리 정부 간 줄다리기가 십수 년째 이어진 상황에서 우리 정부가 먼저 나서 반출 근거를 찾으면서 현재 진행 중인 협의체 심사 결과가 어떤 식으로 결론이 날지 관심이 모인다. 구글 지도 반출 요청은 최근 한미정상회담 등 양국 간 통상협의에서 직접 다룬 적은 없다. 다만 망 사용료·온라인플랫폼법 등 정보통신업계 이슈와 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령은 외국 정부의 차별 조치로 미국 기업이 피해를 본다는 시각을 갖고 있다.

지리정보원은 "구글의 국외반출 요청은 한미간 통상문제, 외국관광객 확대 등 긍정적 효과를 이유로 지속적인 이슈대상이 됐다"며 "미국의 새 정부 출범, 대미 통상·무역 압박 가중 등 복잡한 대외 환경을 감안하면 구글의 국외반출 요청을 수용하는 게 필요하다는 의견도 팽배하다"고 설명했다.

구글 자회사 웨이모의 6세대 로보택시 현대차 아이오닉5.

구글이 요청하는 고정밀지도의 경우 자율주행 기술개발을 위해 필요한 정보인 만큼 보다 신중히 접근해야 한다는 지적도 나온다. 전국 수준의 고정밀 지도를 갖춘 나라가 우리나라와 대만 정도에 불과한 터라 이를 활용할 길을 열어줄 경우 구글이 우리나라를 주요 시험대로 삼아 자율주행 기술 경쟁 우위를 굳힐 가능성도 있기 때문이다.

구글의 자율주행 사업부로 시작한 웨이모는 중국 바이두와 함께 자율주행 기술로는 세계 1, 2위를 다툰다. 국회 국토교통위원회 정준호 더불어민주당 의원은 "고정밀 지도 데이터를 구축하고 갱신·유지하기 위해 천문학적인 비용이 소요되는 국가 자원인 만큼 반출 여부에 있어 신중한 접근이 필요하다"고 말했다.





