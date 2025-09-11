본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

금융위, 소상공인 지원 전담하는 포용금융과 만든다

오규민기자

입력2025.09.11 19:38

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융당국이 서민금융 지원 전담 조직을 만든다. 11일 금융위원회 등에 따르면 금융위는 유연조직을 소상공인 지원 정책 등을 전담하는 포용금융지원과로 바꿨다. 포용금융과는 금융 소비자들이 체감할 수 있는 과제를 발굴하면서 금융위 차원의 긴급 현안에 대응하는 역할을 맡는다.


금융위뿐만 아니라 전 부처에는 6개월마다 주제와 명칭을 변경할 수 있는 유연 조직이 존재한다. 새로 부서를 신설하는 것이 아니라 기존 유연조직의 명칭과 주 업무를 소상공인 전담 지원으로 변경했다고 금융위는 설명했다.


이재명 대통령이 최근 서민금융 상품 금리 인하를 지시한 만큼 서민금융진흥원도 서민금융안정 기금 설치에 속도를 낸다. 민간 금융회사로부터 출연받고 정부 재정을 투입해 최저 신용자 특례보증 금리를 낮추는 방식으로 취약층 지원에 나선다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'…먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

2700만원 결혼식안 해, 그 돈으로 집 살래

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

법원, 새만금공항 건설 제동…"조류 충돌 위험 어느 공항보다 높아"

새로운 이슈 보기