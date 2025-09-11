범람한 강물이 도시 덮쳤다…인도네시아 발리섬 홍수로 14명 사망·500명 대피

우기 아닌 건기에 '이례적' 홍수 발생

인도네시아의 대표 관광지인 발리섬에서 최근 홍수가 발생해 최소 14명이 숨지고 500명 넘는 주민이 대피하는 사태가 벌어졌다.

11일(현지시간) 영국 가디언 등 외신에 따르면 지난 9일부터 계속된 폭우로 인해 발리섬에 대규모 홍수가 발생해 14명이 숨지고 2명이 실종됐다. 당초 사망자 수는 9명으로 집계됐으나, 추가 수색 과정에서 실종자가 잇따라 숨진 채 발견되면서 더 늘었다.

사망자 중 4명은 발리섬 남부 덴파사르 한 시장 인근에서 지반 약화로 건물이 붕괴하며 숨졌고, 나머지 사망자들은 대부분 불어난 강물에 휩쓸려 사망했다. 외국인 사망자는 없는 것으로 확인됐다. 폭우로 범람한 강물은 발리 내 9개 도시를 덮쳤고, 총 120개 지역이 침수되면서 산사태가 발생하기도 했다.

10일(현지시간) 발리섬 남부 덴파사르에서 홍수가 발생한 후 사람들이 가게를 정리하고 있다. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

사회관계망서비스(SNS)에는 급류에 휩쓸려 건물이 무너지는 장면과 유명 관광지인 덴파사르 시내 도로 곳곳이 물에 잠긴 모습이 영상으로 확산했다.

와얀 코스터 발리주지사는 바둥과 기얀야르 등 발리섬 18개 지역에서 산사태가 발생해 도로와 다리도 파손됐다며 홍수로 일부 지역 수위가 2.5m까지 치솟았다고 설명했다. 압둘 무하리 인도네시아 국가재난방지청(BNPB) 대변인은 관광 중심지 덴파사르에서 실종자 2명을 찾기 위해 구조대원 125명을 투입했다며 500명 이상이 학교와 이슬람 사원인 모스크로 대피했다고 덧붙였다. 그는 "지금은 폭우가 지나갔고 대체로 (도로에) 물이 빠졌다"며 "거리의 진흙을 치우고 있다"고 말했다. 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 애도를 표했으며, 수하리안토 국가재난방지청장을 발리로 보내 긴급 대응을 지시했다.

한편 인도네시아는 일반적으로 10월부터 4월까지가 우기로, 이 시기에는 산사태와 홍수로 인한 인명 피해가 빈번하다. 지난해 11월에는 북수마트라주에서 산사태로 20명이 숨졌고, 올해 1월에는 중부 자바주에서 홍수와 산사태가 일어나 25명이 목숨을 잃었다. 그러나 이번 홍수는 우기가 아닌 건기에 발생한 것으로, 이례적인 상황으로 평가됐다. 전문가들은 최근 몇 년간 기후변화로 인해 동남아시아와 남아시아 지역의 우기 기간이 길어지고, 집중호우가 더욱 잦아지고 있다고 경고했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



