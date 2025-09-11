"그러다 욕만 먹는다" 왕관 박탈 우려에도…"국민이 먼저" 미스 필리핀 발언 화제

미스 필리핀, 홍수 방지 스캔들 비판글 올려

"욕 먹는다" 우려에 "개의치 않아"

"국민과 사명 저버리고 얻는 왕관 의미없다"

필리핀에서 최대 2조원대의 홍수 방지 사업 예산이 비리로 사라졌다는 의혹이 확산하는 가운데, 최근 미스 필리핀 대회에서 수상한 20대 여성이 이를 공개적으로 비판하는 목소리를 내 주목받고 있다.

10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 미스 필리핀 어스 조이 바코마(26)는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 홍수 방지 부패 스캔들에 대한 날카로운 비판을 이어가고 있다.

앞서 태풍 등 홍수 피해가 잦은 필리핀은 지난 3년간 수천 건의 홍수 방지 사업에 약 5500억 필리핀 페소(약 13조4000억원)의 예산을 투입했으나, 정치인과 공무원의 부패로 약 423억∼1185억 필리핀 페소(약 1조300억∼2조8800억원)에 달하는 예산이 사라졌다는 의혹이 제기됐다. 지난 8일에는 홍수 방지 계약에 대한 대가로 뇌물을 요구한 혐의로 의원과 공공사업 관리자 약 20명의 이름이 밝혀지기도 했다.

이과 관련해 바코마는 자신의 SNS에 "오늘 우등 졸업장을 받은 모든 정치인에게 축하를 전한다"며 최근의 정치적 논란을 비꼬는 발언을 남겼다. 이에 일부 팬들이 "지금은 관여하지 말라. 대회에 집중해라. 괜히 욕만 먹는다"며 우려하자, 바코마는 "사회적 불의는 곧 환경적 불의다. 옳은 일을 위해 싸운다는 이유로 비난받는 것은 개의치 않는다"라고 했다.

또 일각에서 "이러다 국제 대회 기회를 잃을 수 있다"며 우려하자 바코마는 "특권이 있을 때 목소리를 내지 않는 것이야말로 가장 큰 상실"이라고 반박했다. 그러면서 "국민과 사명을 저버리고 얻는 왕관은 아무 의미 없다"며 "나의 목소리, 나의 입장, 나의 신념은 언제나 필리핀 국민을 위한 것이며, 그 어떤 타이틀보다 더 무겁다"고 덧붙였다.

바코마는 지난 8월 10일 미스 필리핀 어스로 선발되었으며, 올해 말에 열리는 국제 미스 어스 대회에서 필리핀 대표로 출전한다. 미스 어스 대회는 미스 월드, 미스 유니버스, 미스 인터내셔널과 함께 세계 4대 미인 대회 중 하나로 꼽힌다.

일부 우려에도 바코마는 현지에서 인기를 끌고 있는 것으로 전해졌다. 한 누리꾼은 "미스 필리핀 어스로서 환경과 관련 있는 홍수 방지 스캔들에 대해 발언한 것은 마땅히 해야 할 일을 한 것"이라며 지지하는 반응을 보였다.





