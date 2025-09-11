11일 국회에서 열린 본회의에서 불법 정치자금 수수 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원의 체포동의안이 총 투표수 177인 중 찬성 173표, 반대 1표, 기권 1표, 무효 2표로 가결되고 있다.
[포토] 권성동 체포동의안 가결
2025년 09월 11일(목)
