[포토] 권성동 체포동의안 가결

11일 국회에서 열린 본회의에서 불법 정치자금 수수 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원의 체포동의안이 총 투표수 177인 중 찬성 173표, 반대 1표, 기권 1표, 무효 2표로 가결되고 있다.







