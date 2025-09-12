문턱 높아진 서울 부동산에도 외지인 관심은 여전…강남3구 몰린다[부동산AtoZ]

외지인보다 서울 주민 부동산 매수 감소폭 ↑

대출 규제에도 강남3구·용산구 등 매수 증가

정부의 대출 규제로 서울 부동산 거래가 줄어든 가운데 외지인보다 서울 거주민의 감소폭이 더 큰 것으로 나타났다. 서울 부동산에 대한 관심이 외지인 사이에선 여전하다는 얘기다. 비수도권 주민 사이에선 강남 3구 등 선호도가 높은 지역을 여전히 주요 투자처로 삼는 것으로 풀이된다.

12일 법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과 지난달 서울 지역 집합건물(오피스텔·아파트·연립주택·다세대주택 등)을 매수한 외지인 수는 4275명으로 집계됐다. 대출 규제가 시작된 지난 6월 4803명과 비교할 때 약 11% 줄었다. 서울 부동산을 사들인 서울 주민의 수는 이보다 더 큰 폭으로 줄었다. 같은 기간 1만6068명에서 1만2516명으로 줄어 22% 정도 감소했다. 외지인 감소 폭이 서울 주민의 절반에 불과하다는 얘기다.

대출 규제에도 서울 밖에 사는 주민에겐 서울 부동산이 투자처로서 매력도가 상대적으로 높다는 것을 보여준다. 6·27 대출 규제로 인해 서울 등 수도권과 규제지역 내 주택담보대출 한도를 최대 6억원까지 제한됐다. 대출 실행일로부터 6개월 내 전입 신고를 완료해야 해 실거주 의무도 강화됐다. 이로 인해 외지인의 서울 주택 구입에 큰 장애물이 생겼다.

그럼에도 매수에 나선 외지인이 여전하고 수요는 주요 상급지에 집중됐다. 한국부동산원 자료를 보면 수도권 대출 규제가 본격 시행되기 전인 6월보다 자금줄이 막힌 7월 오히려 외지인의 아파트 매수 건수가 늘어난 자치구는 25개 중 종로·용산·도봉·금천·서초·강남·송파 등 7곳으로 확인됐다. 외지인의 서울 전체 부동산 매수 건수가 약 24% 감소한 것과 달리 강남 3구·용산구 등 선호도가 높은 지역에선 거래량이 늘었다.

외지인 매수가 가장 큰 폭으로 늘어난 자치구는 서초구로 22가구에서 51가구로 두 배 이상 늘었다. 용산구나 송파구에서도 큰 폭으로 늘었고 종로·금천·도봉구에서도 두 자릿수 증가율을 보였다. 전문가들은 외지인의 강남3구 등 아파트 매수가 늘어난 것은 '똘똘한 한 채'에 대응하는 한편 향후 규제 강화를 예상한 결과라고 설명한다.

윤수민 NH농협은행 부동산전문위원은 "강남3구나 용산구 아파트는 대출 제한에다 토지거래허가구역이라 실거주 의무가 있는데도 외지인이 매매했다는 건 앞으로 규제가 더 강해지기 전에 미리 진입하자는 수요가 나타난 것으로 보인다"라며 "똘똘한 한 채에 대한 수요도 영향을 준 것으로 파악된다"고 설명했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



