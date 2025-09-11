KT, 불법 초소형 기지국 통한 개인정보 유출 정황 개보위에 신고

5561명 IMSI 유출 가능성 확인…무료 유심 교체 지원

KT가 최근 발생한 소액결제 피해와 관련해 불법 초소형 기지국을 통한 고객 정보 유출 정황을 확인하고 개인정보보호위원회(개보위)에 신고했다고 11일 밝혔다. 이번 사건으로 총 5561명의 고객 국제이동가입자식별정보(IMSI)가 외부에 유출됐을 가능성이 있는 것으로 조사됐다.

KT는 이 같은 정황을 확인해 11일 오후 개보위에 신고하고, 해당 고객에게 문자메시지(SMS)로 안내했다. 피해 사실 조회, 유심(USIM) 교체 신청, 보호서비스 가입 등이 가능한 전용 링크도 함께 제공했다.

KT는 불법 초소형 기지국 신호 수신 이력이 있는 고객 전원에게 무료 유심 교체와 보호서비스 가입을 지원한다고 밝혔다. 전국 대리점과 온라인 채널, 고객센터를 통해 즉시 교체가 가능하며, 원활한 대응을 위해 충분한 유심 물량을 확보했다고 설명했다.

KT는 이번 사건을 "고객 신뢰와 직결된 중대한 사안"으로 규정하며 깊이 사과했다. 아울러 고객 보호와 재발 방지를 위해 ▲비정상 결제 자동 차단 ▲본인인증 수단 강화 ▲전수조사 및 청구 면제 ▲24시간 전담 고객센터 운영 등 후속 조치를 진행하고 있다.

특히 개인정보 악용이 의심되는 전화·문자 수신이나 소액결제 관련 피해가 발생한 경우 고객이 즉시 신고할 수 있도록 전용 콜센터를 개설해 운영 중이다.

현재 불법 초소형 기지국의 구체적 유형과 비정상 접속 방식 등 원인 규명을 위해 정부, 유관기관, 경찰이 참여하는 민관합동조사와 수사가 진행 중이다. KT는 "조사에 적극 협조해 원인을 규명하고 제도 개선책을 마련하겠다"며 "피해 고객에 대한 합당한 보상 절차도 성실히 이행하겠다"고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



