본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 특검법 합의 하루 만에 파기 규탄하는 국민의힘

김현민기자

입력2025.09.11 14:27

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 특검법 합의 하루 만에 파기 규탄하는 국민의힘
AD
원본보기 아이콘

장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 11일 국회에서 열린 의원총회에서 더불어민주당의 3대 특검법 수정안 합의 파기'를 규탄하며 구호를 외치고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]석방 한국인들, 수갑 등 구속없이 평상복으로 버스 탑승 [속보]석방 한국인들, 수갑 등 구속없이 평상복으... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

청첩장 대신 알림장…결혼식 비용 부담에 '노웨딩'

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

'게임 체인저' AI의 등장위조품 싹 다 잡아낸다

한은 "6·27 대책 이후 과열 진정세…추세적 안정 아직 아냐"

새로운 이슈 보기