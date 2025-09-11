장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 11일 국회에서 열린 의원총회에서 더불어민주당의 3대 특검법 수정안 합의 파기'를 규탄하며 구호를 외치고 있다.
[포토] 특검법 합의 하루 만에 파기 규탄하는 국민의힘
2025년 09월 11일(목)
