[포토] 국민의힘, 특검법 합의 파기 규탄

장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 11일 국회에서 열린 의원총회에서 더불어민주당의 3대 특검법 수정안 합의 파기'를 규탄하며 구호를 외치고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>