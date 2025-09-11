한국석유공사 박공우 상임감사, 에너지 공기업 최초 '국제공인내부감사사' 자격 확보

국제공인내부감사사(CIA) 취득, 감사조직 역량 강화 과정의 성과·감사체계 고도화 결과



한국석유공사(사장 김동섭)는 박공우 상임감사가 세계 유일의 국제공인 내부감사 자격증인 국제공인내부감사사(CIA, Certified Internal Auditor)를 취득했다고 11일 전했다.

이는 국내 에너지 공기업 최초 사례로, 단순한 개인 자격 취득을 넘어 석유공사 감사수준이 국제적 기준에 부합하도록 조직 차원의 역량이 고도화됐음을 보여주는 성과다.

한국석유공사 박공우 상임감사위원.

CIA는 국제내부감사인협회(IIA, The Institute of Internal Auditors)가 주관하는 세계적 자격으로, 감사인의 전문성과 국제적 검증 능력을 입증하는 대표적 인증이다.

이번 자격 취득은 그동안 석유공사가 내부감사 강화 과정에서 축적한 지식과 경험이 구체적인 성과로 이어진 결과이며, 공사의 감사조직 전반이 글로벌 표준에 이르렀음을 의미한다.

박공우 상임감사는 취임 직후부터 본사와 9개 비축지사는 물론 해외석유개발사업을 대상으로 한 실사 중심 감사, 안전·윤리 점검 강화 등 실질적인 활동을 꾸준히 추진해 왔다. 그 결과 감사 품질이 한층 향상됐으며, 최근에는 권익위원회 종합청렴도 평가에서도 우수등급(2등급)을 달성했다.

이번 CIA 확보는 이러한 노력의 연장선에서, 석유공사 감사 수준을 질적으로 끌어올린 전환점으로 평가된다.

박공우 상임감사는 "이번 성과는 감사실 직원들과 소통하며 체계적으로 스터디해온 덕분"이라며 "개인의 자격 취득에 그치는 것이 아니라, 감사조직이 국제 기준에 맞춰 역량을 강화해 온 과정의 집약된 결과로, 앞으로도 내부감사 체계 고도화와 전문성 확충을 통해 공사의 투명성과 책임성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

한국석유공사는 이번 성과를 계기로 ▲감사조직의 전문역량 고도화 ▲글로벌 수준의 내부통제 체계 확립 ▲리스크 관리 선진화 등을 지속 추진해, 에너지 안보와 청정에너지 전환을 동시에 뒷받침하는 책임 있는 공기업으로 자리매김할 계획이다.





