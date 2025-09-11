가나·모잠비크 6개 원양어업 국가 부산에 모여

국립부경대, 한·원양협력국 워크숍 개최

가나와 모잠비크 등 6개 원양어업을 하는 국가들이 부산에 모였다.

국립부경대학교 해양수산개발국제협력연구소(소장 박원규)는 지난 1일부터 5일까지 파크하얏트부산호텔 등 부산 일원에서 '2025 한-원양협력국 워크숍'을 개최했다고 11일 알렸다.

해양수산부의 '원양협력국 교류 및 인력양성 사업' 지원으로 열린 이 워크숍에는 가나, 모잠비크, 나우루, 팔라우, 방글라데시, 인도네시아 등 주요 원양협력국의 정부 관계자, 연구자, 업계 종사자 등 20여명이 참석했다.

이번 워크숍은 '기후변화 시대의 지속가능한 수산협력'을 주제로 △기후변화 대응을 위한 수산정책 방향 △불법어업 방지 및 자원 관리 △한국어선원양성교육 등 특별 강연을 통해 참가자들에게 한국의 수산 분야 경험과 노하우를 공유했다.

이어 한국해양수산개발원, 국립수산과학원, 한국해양수산연수원 등 주요 기관 전문가들의 강연도 진행됐다.

참가자들은 동해어업관리단 조업감시센터와 국립수산과학원을 직접 방문해 기후변화연구과, 수산공학과를 중심으로 지속가능한 해양수산을 위한 한국의 정책과 기술적 노력을 현장에서 확인하기도 했다.

국립부경대 해양수산개발국제협력연구소장 박원규 교수는 "이번 워크숍을 통해 참가국 간 상호 이해와 협력이 더 강화되고 미래 세대 인력 양성에도 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다"라며, "지속가능한 수산 발전을 위한 교류와 교육 프로그램을 이어가겠다"라고 힘줬다.

2025 한-원양협력국 워크숍 참가자들.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



