본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

미사일 튕겨내더니 계속 비행…美 의회서 'UFO 영상' 첫 공개

윤슬기기자

입력2025.09.11 10:45

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

美하원청문회에서 UAP관련 영상 공개
미국 국방부 "말씀드릴 내용 없다"

미국 하원 청문회에서 미사일을 맞고도 궤도를 벗어나지 않고 비행하는 미확인비행물체(UFO) 영상이 공개됐다.


지난해 10월 예멘 해안에서 미국 MQ-9 드론이 헬파이어 미사일로 추정되는 무기(왼쪽 물체)가 미확인비행물체를 공격하는 모습. 에릭 버리슨 미국 공화당 의원 SNS

지난해 10월 예멘 해안에서 미국 MQ-9 드론이 헬파이어 미사일로 추정되는 무기(왼쪽 물체)가 미확인비행물체를 공격하는 모습. 에릭 버리슨 미국 공화당 의원 SNS

AD
원본보기 아이콘

에릭 버리슨 미국 공화당 의원 SNS

에릭 버리슨 미국 공화당 의원 SNS

원본보기 아이콘

9일(현지시간) 미국 매체 더 워존, 뉴욕포스트 등 따르면 에릭 버리슨 미국 공화당 의원은 하원 청문회에서 UAP(미확인비행현상) 관련 영상을 공개했다. 50초 분량의 영상에는 빛나는 구체가 MQ-9 드론이 발사한 미사일에 공격당하고도 궤도를 벗어나지 않고 비행을 이어가는 모습이 담겼다.

영상은 지난해 10월30일 예멘 해안에서 촬영된 것으로 알려졌다. 당시 예멘 후티 반군은 홍해와 이스라엘을 향해 미사일과 드론 공격을 감행, 미군과 충돌하던 상황이다. 버리슨 의원은 영상을 입수한 구체적인 경로에 대해서는 말을 아끼면서 "현재 독립적 검토가 진행 중"이라고 밝혔다.


UFO 전문가이자 탐사 전문 기자인 조지 냅은 이날 청문회에서 "비슷한 영상이 의회와 대중이 보지 못한 서버에 더 있다"며 다른 영상 공개를 요구하기도 했다. 버리슨 의원도 영상 속 물체가 무엇인지 추측하지는 않겠다면서도 "왜 우리는 이런 정보를 꾸준히 차단당하고 있는가"라고 반문했다.


그러나 군사 전문 매체 더 워존은 "영상은 독립적으로 검증되지 않았다"며 신중한 접근을 강조했다.

영상 진위와 촬영 시각·장소에 대해 미국 국방부 관계자는 "제공할 자료가 없다"고 ABC 뉴스에 밝혔다. 영상에 대한 논평을 요청받은 국방부 대변인도 "말씀드릴 내용이 없다"고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

새로운 이슈 보기