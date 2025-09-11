금산여성대학, 도자기 체험하며 자연속에서 힐링

문화 향유·사회참여·리더십 강화

금산여성대학 수강생들이 도자기 체험을 통해 문화 향유와 함께 자연 속에서 힐링의 시간을 보냈다.

금산군은 10일 제원면 신안사로에 위치한 신안골 모퉁이 도예에서 금산여성대학 수강생들을 대상으로 도자기 체험 프로그램을 진행했다.

이번 프로그램은 여성대학 수강생들에게 전통 도자기 문화를 체험하게 하고 자연 속에서 힐링하는 기회를 제공하며 지역 여성들의 사회참여와 리더십을 강화하는 자리로 마련됐다.

체험은 자연과 어우러진 고즈넉한 분위기 속에서 진행됐으며 전문가의 지도 아래 도자기를 손으로 빚고 자신만의 작품을 만들며 창의적인 시간을 보냈다.

금산여성대학은 지역 여성들의 사회참여와 리더십을 증진하기 위해 중부대 산학협력단에서 위탁 운영하고 있으며, 이번 도자기 체험은 이러한 노력의 하나로 추진돼 지역 여성들이 전통문화를 배우고 삶의 질을 향상할 기회를 제공했다.

이선화 가족정책과 담당자는 "이번 프로그램 참여자들의 삶의 질이 향상되고 사회적 역할을 확장하는 기회를 가졌길 바란다"며 "금산여성대학을 통해 수강생들이 지역사회에서 리더로서 역할을 할 수 있도록 다양한 교육과 체험 프로그램을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>