본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

국힘 "민주당, 특검법 합의 파기…잉크도 마르기 전 뒤집어"

문제원기자

입력2025.09.11 08:59

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

野 "원내대표, 원내수석 존재 가치 뭐냐"

국민의힘은 11일 더불어민주당이 전날 여야 원내대표가 합의한 이른바 '3대 특검법(내란·김건희·채상병)' 수정안에 대해 일방적인 파기를 통보했다고 밝혔다.


더불어민주당 김병기 원내대표, 국민의힘 송언석 원내대표가 10일 서울 여의도 국회에서 회동을 갖고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 김병기 원내대표, 국민의힘 송언석 원내대표가 10일 서울 여의도 국회에서 회동을 갖고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "현재 민주당 내의 내부적 갈등, 당원들의 반발 등을 이유로 합의를 이행하지 못하겠다는 입장을 오늘 아침 최종적으로 전해왔다"고 말했다.

유 원내운영수석은 "원내대표 간 합의가 6시간에 걸쳐 진통 끝에 이뤄졌는데 합의안에 잉크도 마르기 전에 뒤집히기 시작한다면 민주당 원내대표, 원내수석의 존재 가치가 뭔지 모르겠다"며 "원내대표가 합의한 것을 지킬 수 없다면 앞으로 민주당에선 정청래 대표의 승낙이 있어야 합의한 게 이행되느냐"고 강조했다.


이어 "민주당에선 정청래만 대장 역할을 하는 것인지, 민주당에는 정청래만 있는 것인지"라고 지적하며 "국민의힘 입장에선 굉장히 유감스럽게 생각하고 앞으로 원내대표 간 합의를 할 수 있을지도 의구심이 있다"고 했다.


앞서 김병기 민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 전날 2차례 회동 끝에 3대 특검법 개정안 수정에 합의했다. 민주당은 특검 수사 기간을 연장하지 않고 최소한의 필요 인력만 증원하는 대신 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)를 하지 않는 내용이다.

하지만 민주당 내부 반발로 합의가 무산되면서 3대 특검법 개정안 통과는 물론 이를 전제로 한 금융감독위원회 설치법 협조 등도 어려워질 것으로 예상된다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

SK하이닉스, '세계 최초' 고성능 모바일 낸드 솔루션 공급

새로운 이슈 보기