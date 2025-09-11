"누가 더 멀리 날리나"…무림페이퍼, 제6회 종이비행기대회 개최

27일 진주종합경기장서 개막

오래날리기·곡예비행기날리기 접수 중

무림페이퍼는 국내 최대 규모의 종이비행기대회인 '2025 제6회 무림페이퍼 KOREAN CUP 종이비행기대회'를 개최한다고 11일 밝혔다.

2025 제6회 무림페이퍼 KOREAN CUP 종이비행기 대회 포스터. 무림페이퍼 AD 원본보기 아이콘

올해로 6회째인 이번 대회는 경남 진주시 진주종합경기장 주경기장에서 오는 27일에 개막한다. 종이비행기를 하나의 스포츠로 격상시킨 무림페이퍼 종이비행기대회는 매년 수천 명의 참가자들이 참여하는 국내 최대의 종이비행기 대회다. 최종 우승자에게는 한국종이비행기협회 공식 챔피언 레코드 인증서와 함께 '진주시장상', '공군교육사령관상', '진주교육지원청교육장상' 등 권위 있는 상이 수여된다.

지난 5일 대회 공식 홈페이지를 통해 사전 접수가 시작된 지 불과 24시간 만에 멀리날리기 종목이 마감되며 대회에 대한 관심과 인기도 이어지고 있다. 현재 오래날리기와 곡예비행기 날리기 두 종목은 접수가 진행 중이며, 대회 당일 현장에서도 참가 신청이 가능하다.

올해 대회는 이같은 종이비행기 팬들의 열정을 기념하고 그 성과를 나누기 위해 국내 대표 문구·출판기업인 종이나라와 손잡고 대회 최초로 공식 출간물인 '무림페이퍼 코리안컵 종이비행기대회 우승 작품 모음집'을 선보인다. 역대 대회 우승자들의 생생한 인터뷰와 종이비행기 도면이 수록된 이번 책자는 9월 중순에 교보문고·예스24 등 온·오프라인 서점을 통해 공개될 예정이며 대회 현장에서도 만나볼 수 있다.

경기에 참여하지 못하더라도 다양한 체험과 놀이 프로그램들도 준비된다. 우선 60만 구독자 종이 유튜버인 '네모아저씨'와 함께 대회 공식 종이로 비행기를 만들어 볼 수 있는 종이접기 클래스를 운영해 참가자들에게 특별한 시간을 선사한다. 또 종이의 환경적 가치를 담은 페이퍼밈을 활용한 '나만의 키링 만들기', 대형 종이에 마음껏 그림을 그릴 수 있는 '페이퍼 낙서존' 등 종이의 가치를 경험할 수 있는 색다른 체험들이 마련된다.

이 외에도 푸짐한 경품이 걸린 '종이비행기 철인 3종 경기', 친환경 종이 놀이터 '무해한 페이퍼 Pool' 등 무림페이퍼 종이비행기 대회에서만 만나볼 수 있는 다채로운 즐길 거리가 참가객을 맞이할 예정이다.

무림페이퍼 관계자는 "무림페이퍼 종이비행기대회는 종이비행기 마니아들의 열정과 성취를 바탕으로 함께 성장해 왔다고 해도 과언이 아니다"라며 "올해는 6회째를 맞아 대회 공식 출간물을 통해 자랑스러운 역대 선수들의 면면과 이야기를 많은 이들에게 소개하는 한편, 한층 업그레이드된 경기 운영으로 새로운 챔피언 탄생의 밑거름이 돼 명실상부 종이비행기 산실로서 자리매김할 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>