본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경제

구금 한국인 전세기, 美 현지시간 11일 정오 출발

오수연기자

입력2025.09.11 06:23

수정2025.09.11 06:50

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민 당국에 체포·구금된 한국인 300여명을 태우고 귀국하는 전세기가 11일(현지시간) 정오 이륙해 한국으로 향할 예정인 것으로 10일 알려졌다.


소식통에 따르면 이들은 11일 새벽 2~4시께 구금시설을 출발해 조지아주 애틀랜타 국제공항으로 이동할 예정이다. 이어 공항에 도착해 대기 중인 전세기에 탑승해 정오께 한국으로 출국할 계획이다.

애틀란타 공항에 도착한 미국 구금 한국인 귀국 전세기. 연합뉴스

애틀란타 공항에 도착한 미국 구금 한국인 귀국 전세기. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이들은 지난 4일 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민 당국의 불법 체류 및 고용 단속으로 체포돼 억류돼 왔다. 당초 이날 자진 출국 형태로 전세기를 타고 귀국할 예정이었으나 미국 측 사정으로 출국 일정이 지연됐다.

AP통신은 현재로서는 애틀랜타 국제공항에서 전세기 이륙 일정이 취소된 상태라고 보도했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1975년생 국민간식 4총사반세기를 이어온 생존 전략

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

月 23만원 지원받는 '한부모가족 양육비 수혜자' 내년에 1만명↑

새로운 이슈 보기