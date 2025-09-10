李대통령 '깽판' 지적한 명동 혐중시위, 경찰 강력제한 조치

명동 주한 중국대사관 인근 혐중시위 논란

경찰 "마찰 유발 행위 금지" 통고 검토

서울 명동 주한 중국대사관 인근에서 열리는 '혐중 시위'에 대해 경찰이 강력한 제한 조치를 예고했다.

서울 중구 주한 중국대사관 자료사진.

10일 연합뉴스 보도에 따르면 남대문 경찰서는 집회를 주도하는 단체 '자유대학' 등을 상대로 '마찰 유발 행위 금지'가 포함된 제한 통고를 검토 중이다. 이는 집회·행진 과정에서 욕설, 폭행 등으로 외교 사절이나 관광객과 불필요한 충돌을 일으키는 행위를 금지하는 내용이다.

경찰은 해당 통고를 어길 경우 현장 해산이나 집회 금지 조치를 내릴 수 있으며 위반이 반복되면 형사 처벌까지 가능하다고 밝혔다. 경찰 관계자는 "형법상 명예훼손이나 폭행 등에 해당한다고 판단될 경우 현장에서 즉시 검거할 수 있다"고 말했다.

집회를 주도하는 '자유대학'은 청년층을 중심으로 한 윤석열 전 대통령 지지 세력으로 탄핵 정국 이후 명동 일대에서 집회를 이어오며 '부정선거'와 중국 비난 구호를 외쳐왔다. 일부 참가자는 지나가는 외국인을 향해 위협적 언행을 하거나 중국을 겨냥한 과격 퍼포먼스를 벌여 외교 문제로 번지기도 했다. 실제로 다이빙 중국대사의 얼굴이 인쇄된 현수막을 찢은 관계자가 외국사절 모욕 혐의로 입건된 사례도 있다.

이와 관련해 이재명 대통령은 전날 국무회의에서 해당 시위를 두고 "표현의 자유가 아니라 깽판"이라고 강하게 비판했다. 이 대통령은 "지금은 관광객을 늘려야 하는데 특정 국가 관광객을 모욕하는 집회가 벌어지고 있다"며 실효성 있는 대책 마련을 지시했다.





박은서 인턴기자



