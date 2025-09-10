"아이가 의식이 없다" 엄마 절규…8분 거리 병원 2분 만에 데려간 경찰

정체 구간 뚫은 시민 협조, 2분 만에 이송

응급실 도착 후 회복…'나는 경찰' 사례 선정

경기 광명에서 열경련으로 의식을 잃은 3세 아동이 경찰의 신속한 도움으로 무사히 병원에 이송됐다.

경기남부경찰청에 따르면 지난달 16일 오전 10시30분쯤 광명지구대 소속 김형중 경위와 김용신 경사는 광명사거리역 인근을 순찰하던 중 비상등을 켠 채 급히 주행하는 흰색 SUV 차량을 발견했다. 차 안에서는 큰 비명 소리가 들렸고 위급 상황임을 직감한 경찰은 곧바로 차량을 뒤따랐다.

얼마 지나지 않아 SUV는 도로변에 멈춰 섰고 뒷좌석에서 여성 A씨가 기저귀만 찬 아이를 품에 안고 달려 나왔다. 3살 아들 B군이 열경련으로 의식을 잃은 상태였다.

A씨는 아이를 안은 채 순찰차로 뛰어와 "아이가 의식이 없다"며 도움을 요청했고 김 경위와 김 경사는 즉시 모자를 순찰차에 태우고 사이렌을 울리며 인근 병원으로 향했다. 빽빽이 들어선 차량 틈을 비집고 차선을 이리저리 옮겨 다닌 덕에 모자를 태운 순찰차는 2㎞ 거리의 병원을 2분 만에 도착했다. 평소 정체로 8분 가량 걸리는 구간이었지만 시민들이 길을 터주며 협조한 덕에 훨씬 빠르게 도착할 수 있었다.

응급실에서 치료받은 B군은 곧 건강을 회복해 무사히 퇴원했다. A씨는 "너무 다급한 상황에서 순찰차가 지나가 급하게 도움을 청했다"며 "아들을 신속하고 안전하게 병원으로 이송해 주신 경찰관분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

경기남부경찰청은 이번 사례를 긴급출동 상황에서 길을 터준 운전자들의 성숙한 시민의식을 알리기 위한 차원에서 '나는 경찰' 프로젝트의 열두 번째 이야기로 선정하며 관련 영상을 유튜브에 게시했다.





