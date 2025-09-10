[포토] 김영훈 노동장관, 청년 일자리 대책 발표

김영훈 고용노동부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 청년 일자리 대책(일자리 첫걸음 보장제 추진방안)을 발표하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>