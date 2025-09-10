김영훈 고용노동부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 청년 일자리 대책(일자리 첫걸음 보장제 추진방안)을 발표하고 있다.
[포토] 청년 일자리 첫걸음 보장제 추진
2025년 09월 10일(수)
김영훈 고용노동부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 청년 일자리 대책(일자리 첫걸음 보장제 추진방안)을 발표하고 있다.
