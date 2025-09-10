9일(현지시간) 영국 BBC에 따르면 이날 폴란드 국방부는 러시아가 우크라이나를 공습하는 동안 자국 영공을 침범한 드론 유형의 물체에 대한 무력화 작전을 진행 중이라고 밝혔다.
[속보]폴란드 "러 드론, 영공 침범…무력화 작전 진행중"
2025년 09월 10일(수)
