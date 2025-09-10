본문 바로가기
[속보]폴란드 "러 드론, 영공 침범…무력화 작전 진행중"

이승형기자

입력2025.09.10 11:20

수정2025.09.10 11:27

[속보]폴란드 "러 드론, 영공 침범…무력화 작전 진행중"
9일(현지시간) 영국 BBC에 따르면 이날 폴란드 국방부는 러시아가 우크라이나를 공습하는 동안 자국 영공을 침범한 드론 유형의 물체에 대한 무력화 작전을 진행 중이라고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
