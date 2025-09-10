이천시 "과학고 대상지로 '부발읍 마암리' 추진"

학교 설립 목적의 토지 매입 불가해 기존 시유지 활용

경기도 이천시는 오는 2030년 개교 목표인 '이천과학고' 설립 부지로 부발읍 마암리의 시유지를 활용한다.

시는 경기도교육청과 과학고 설립을 위해 논의한 결과 이같은 방안을 추진 중이라고 10일 밝혔다.

시는 당초 학교 부지로 증일동 일원을 검토해 왔다. 하지만 기초지방자치단체는 학교 설립을 위한 토지매입이 불가능하다는 중앙부처의 유권해석에 따라 별도 부지 매입 절차가 필요 없는 시유지를 활용하기로 결정했다고 시는 설명했다.

해당 부지는 효양근린공원 및 서희역사관이 인접해 있다. 시는 향후 부발역 복합환승센터가 완공되면 교통 접근성도 크게 향상될 것으로 대한다.

시는 과학고 설립 과정에서 학생들의 안전을 위해 주변의 유해환경 및 위험시설을 철저히 해소해 나갈 방침이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



