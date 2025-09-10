'이 자세'로 자면 큰 일…"치매위험 높아진다" 전문가 경고

"똑바로 누워 자면 치매 위험 높아져"

"측면 수면이 뇌 건강 보호에 효과적"

천장을 보고 똑바로 눕는 수면 자세가 장기적으로 기억력 저하와 치매 위험을 높일 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다. 반대로 옆으로 눕는 '측면 수면'은 뇌 속 노폐물 배출을 촉진해 인지 기능을 보호하고 치매를 예방하는 데 도움이 된다는 설명이다.

지난 8일(현지시간) 영국 데일리메일은 러시아 뇌 건강 전문가 레프 포므첸코프의 발언을 인용해 "좌측이든 우측이든 옆으로 자는 자세가 뇌 건강에 가장 최적"이라고 전했다.

뇌 속 청소 시스템, '글림프계'가 뭐길래?

수면 관련 이미지. 게티이미지뱅크 AD 원본보기 아이콘

수면 자세와 뇌 건강 사이 연관성은 바로 수면 중 활성화되는 뇌의 청소 경로 '글림프계(Glymphatic system)' 때문이다. 글림프계는 뇌척수액(CSF)이 뇌 조직 사이를 순환하면서 뇌 속에 쌓인 노폐물과 독성 단백질을 제거하는 시스템이다. 노폐물과 독성 단백질이 제때 제거되지 않고 축적되면 알츠하이머병 등 치매 발병 위험이 커진다.

연구에 따르면 옆으로 자는 자세일 때 뇌척수액의 흐름이 가장 원활해 글림프계 기능이 극대화된다. 포므첸코프는 "측면 수면은 뇌척수액 순환을 도와 독성 단백질을 보다 쉽게 배출한다"며 "이는 기억력 저하와 인지 기능 손상을 예방하는 핵심 요소"라고 설명했다.

반면 천장을 보고 똑바로 눕는 자세는 특정 뇌 부위를 압박할 수 있어 순환이 어렵다. 엎드려 자는 자세 역시 척추 정렬을 무너뜨려 글림프계 활성화를 방해한다. 포므첸코프는 "수년에서 수십년간 노폐물을 축적하는 건 쓰레기를 버리지 않는 것과 같다"며 "쓰레기가 쌓이면 결국 문제가 되듯이, 뇌 속 단백질도 쌓이면 신경 신호 전달을 방해하고 결국 기억력 저하와 치매로 이어진다"고 강조했다.

뇌 건강 지키는 '측면 수면 습관'

수면 관련 이미지. 클립아트코리아 원본보기 아이콘

포므첸코프는 옆으로 자는 사람에게는 무릎 사이에 작은 베개를 끼워 척추와 고관절이 올바르게 정렬되도록 할 것을 권장했다. 또한 기존에 옆으로 자는 습관이 없는 사람은 등 뒤에 베개를 대어 몸이 뒤로 돌아가지 않도록 하면 좋다고 조언했다. 전문가들은 이처럼 간단한 수면 자세 교정만으로도 장기적으로 뇌 건강을 지키는 데 큰 도움이 될 수 있다고 말한다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>