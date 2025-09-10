본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

"진심을 팔고, 안심을 산다"…농협유통 노사, 협력 다짐

김흥순기자

입력2025.09.10 11:08

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추석 특판 전략 회의서 제2의 도약 결의

농식품 전문 매장 농협 하나로마트를 운영하는 농협유통은 본사 대강당에서 추석 특판 전략 회의를 개최하고 농협유통 노동조합과 사업 목표 달성을 위한 지속적인 협력을 다짐했다고 10일 밝혔다.


서울 서초구 농협유통 하나로마트 본사 대강당에서 열린 농협유통 추석 특판 전략 회의에서 이동근 대표(앞줄 왼쪽 네 번째)와 이동호 노동조합 위원장(앞줄 왼쪽 세 번째) 등 관계자들이 노사 협력을 다짐하며 기념촬영하고 있다. 농협유통 제공

서울 서초구 농협유통 하나로마트 본사 대강당에서 열린 농협유통 추석 특판 전략 회의에서 이동근 대표(앞줄 왼쪽 네 번째)와 이동호 노동조합 위원장(앞줄 왼쪽 세 번째) 등 관계자들이 노사 협력을 다짐하며 기념촬영하고 있다. 농협유통 제공

AD
원본보기 아이콘

농협유통 하나로마트는 '농업인은 제값을 받고, 소비자는 좋은 먹거리를 믿고 살 수 있도록 한다'라는 사명 아래 30년간 사업을 이어왔다. 그러나 최근 물가 불안과 이상기후에 따른 농작물 피해 등으로 새로운 도전에 직면했다.

이에 따라 '진심을 팔고 안심을 사는 대한민국의 신선 장터'라는 농협유통이 나아갈 사명을 재정립했다. 회사 관계자는 "농협유통의 역할을 충실히 수행하기 위해서는 노사 공동의 노력이 어느 때보다 절실히 요구된다는 데 인식을 같이했다"며 "농산물 판매 확대에 적극 협력하는 등 제2의 도약을 결의했다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰어요" 마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장[짝퉁의 공습]④ "텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰어요" 마약보다 높... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장

복제 당한 'K브랜드' 5년새 '6배 급증'…카카오 연매출 증발

새로운 이슈 보기