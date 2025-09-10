국민성장펀드 100조→150조 확대…대통령실 "국민보고대회에서 토론"

10일 국민성장펀드 국민보고대회 개최

정부가 국민성장펀드 규모를 100조원에서 150조원으로 확대한다. 정부는 10일 국민성장펀드 국민보고대회를 통해 상세 내용을 공개할 것으로 보인다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 출입기자단 공지를 통해 이같이 밝혔다. 강 대변인은 "AX·바이오·에너지 등 첨단전략산업 비전 제시, 150조원 국민성장펀드, 벤처 혁신기업 지원, 생산적 금융 대전환 등에 관한 자유토론이 이뤄진다"고 말했다.

국민성장펀드는 인공지능(AI)·반도체·이차전지·바이오 등 미래 전략산업에 대한 투자 확대를 위해 정부가 마련하기로 한 민관합동 펀드다. 애초 정부는 펀드를 100조원 이상 규모로 조성하겠다고 밝혔는데, 이날 보고대회에서는 150조원 규모의 국민성장펀드를 논의한다.

행사에는 최태원 SK회장, 서정진 셀트리온 회장, 박승희 삼성전자 사장, 백준호 퓨리오사 AI 대표, 권용현 LG 유플러스 전무, 김동욱 현대자동차 부사장, 이종민 SKT 부사장, 박상진 신임 산업은행장 등이 참석한다.

대통령실에서는 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 하정우 AI미래기획수석, 류덕현 재정기획보좌관, 윤성혁 산업정책비서관 등이 참석할 계획이다.

정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 전재수 해양수산부 장관, 김경수 지방시대위원장, 권대영 금융위원회 부위원장, 이찬진 금융감독원장 등이 참석한다.





