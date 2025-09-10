본문 바로가기
"엄청난 차별화"…'무인셔틀, 짐꾼 로봇, 자동 주차' 압구정 재건축에 알짜기능 쏟는 현대건설

최대열기자

입력2025.09.10 09:43

수정2025.09.10 10:15

숏뉴스
단지 설계부터 로봇 이동동선 고려

현대건설 은 재건축 사업을 추진하고 있는 압구정2구역에 로봇 친화형 아파트를 제안했다고 10일 밝혔다.


단지 설계부터 로봇 운용을 고려해 동선과 시스템을 짰다. 엘리베이터와 자동문, 통신망까지 로봇과 연동할 수 있도록 설계, 로봇이 단지 내 전 구간을 자유로이 다닐 수 있게 했다. 사물인터넷(IoT) 기반 관제시스템을 적용해 로봇 스스로 층간 이동과 문을 여닫을 수 있다. 회사 측은 "피지컬 인공지능(AI) 플랫폼을 적용한 로봇이 단지 전역에서 자율적으로 움직이며 입주민 생활 파트너가 되는 구조"라고 설명했다.

단지 안에는 현대차·기아의 수요응답형 모빌리티 서비스 플랫폼 '셔클'을 적용한 무인 셔틀이 다닌다. 실시간 승객 수요에 맞춰 노선과 운행 시간을 유연하게 조정할 수 있다. 교통약자가 효율적이면서도 안전하게 다니는 걸 목표로 한다.


맞춤형 이동 서비스가 가능한 '퍼스널 모빌리티 로봇'도 도입한다. 소형 자율주행 모바일 플랫폼을 기반으로 쇼핑을 하고 돌아올 때 무거운 짐을 집 앞까지 실어준다. 안면인식 등을 통해 배달 사고 없이 목적지까지 안전하게 배송해 준다. 향후 다양한 설루션과 결합해 거동이 불편한 입주민이 단지 내 공용시설을 찾을 때 이동하면서 같이 안내해주는 기능도 가능하다고 한다.


"엄청난 차별화"…'무인셔틀, 짐꾼 로봇, 자동 주차' 압구정 재건축에 알짜기능 쏟는 현대건설
무인 소방 로봇은 고온과 유독가스 환경에서도 투입이 가능하다. 열화상 카메라와 특수 장비를 통해 소방 인력 진입이 제한되는 화재 현장에서도 빠르게 대응할 수 있다고 한다. 전기차 충전 로봇도 선보이기로 했다. 차량이 충전구역에 진입하면 로봇이 스스로 충전구를 열고 케이블을 연결한 뒤 충전을 시작한다. 충전이 끝나면 자동으로 케이블을 분리하고 차주에게 알림을 보낸다. 충전 과정 중 발생할 수 있는 과열이나 사고 위험도 실시간으로 감지한다. 입주민이 외부에 있어도 쉽게 충전할 수 있는 기술이다.

단지 내 상가 주차장에는 발렛(대리) 주차 로봇을 적용하기로 했다. 지정된 위치에 차량을 세워두면 로봇이 바퀴를 들어 올려 빈 곳에 주차하는 방식이다. 좁은 공간에서도 정밀하게 이동할 수 있어 동일 면적에 더 많은 차량을 수용할 수 있다.


현대건설은 이러한 로봇 서비스를 위해 현대차그룹 로보틱스랩·현대로템·현대위아 등 계열사 역량을 모았다. 현대건설 관계자는 "압구정2구역은 이동과 편의, 안전, 전기차 충전, 주차까지 아우르는 차별화된 로봇 솔루션을 적용하는 첫 도시"라며 "사람과 로봇이 공존하며 다양한 기술과 서비스를 적용한 미래 주거문화를 만들겠다"고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
