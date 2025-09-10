본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

김주형, 가을 시리즈를 기대해

노우래기자

입력2025.09.10 09:00

시계아이콘00분 43초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

PGA 투어 프로코어 챔피언십 개막
페덱스컵 랭킹 94위 내년 풀 시드 위태
올해 23개 대회 8차례 컷 탈락 반전 필요

김주형이 가을 시리즈에서 반전을 노린다.


11일(현지시간)부터 나흘간 미국 캘리포니아주 내파의 실버라도 리조트 노스코스(파72·7138야드)에서 열리는 미국프로골프(PGA) 투어 프로코어 챔피언십(총상금 600만달러)에 출전한다.

이번 프로코어 챔피언십부터 10월 샌더슨 팜스 챔피언십, 베이커런트 클래식, 유타뱅크 챔피언십, 11월 WWT 챔피언십, 버뮤다 챔피언십, RSM 클래식까지 7개 대회가 이어진다. 가을 시리즈다.

김주형이 가을 시리즈 프로코어 챔피언십에서 부활을 노린다. AFP연합뉴스

김주형이 가을 시리즈 프로코어 챔피언십에서 부활을 노린다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

지난 8월 PGA 투어 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십까지 페덱스컵 순위 71위 이하 선수들은 투어 대회 우승 경력 등 다른 자격 요건이 없으면 가을 시리즈 최종전인 RSM 클래식까지 페덱스컵 순위 100위 안에 들어야 2026시즌에도 PGA 투어에서 뛸 수 있다.


김주형은 PGA 투어에서 통산 3승을 수확하며 세계랭킹 11위까지 치솟았지만 올시즌 좀처럼 샷감각을 회복하지 못하고 있다. 올해 23개 대회에 출전해 1회 톱 10이 전부다. 무려 8차례나 컷 탈락했다. 페덱스컵 랭킹은 94위까지 밀렸다. 자칫 내년 풀시드가 위태로운 처지다.


가을 시리즈 대회들은 관례로 페덱스컵 랭킹 51위 이하 선수들이 주로 나오지만 올해 프로코어 챔피언십에는 톱 랭커들이 대거 나선다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러를 비롯해 러셀 헨리, 저스틴 토머스, J.J. 스펀, 콜린 모리카와(이상 미국) 등 톱 10 이내 선수 가운데 6명이 등판한다.

미국 선수들은 이달 말에 열리는 유럽과의 골프 대항전인 라이더컵을 준비하기 위해 프로코어 챔피언십을 선택했다. 미국 대표팀 선수 12명 가운데 이번 대회에 불참하는 선수는 잰더 쇼플리와 LIV 골프 소속인 브라이슨 디섐보 2명뿐이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'보청기까지 되는 에어팟, 1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 워치'…혁신의 끝 어디인가 '보청기까지 되는 에어팟, 1300㎞ 위성 연결해 오... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기