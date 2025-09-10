본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

베테랑 김세영, 이번엔 마지막 고비 넘는다

노우래기자

입력2025.09.10 01:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

크로거 퀸 시티 챔피언십서 첫 우승 재도전
5년 전 펠리컨 위민스 챔피언십 마지막 정상
최근 4개 대회 두 차례 톱 3 진입 상승세

베테랑 김세영이 올해 첫 우승에 재도전한다.


11일(현지시간)부터 나흘 동안 미국 오하이오주 해밀턴 타운십의 TPC 리버스벤드(파72·6876야드)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸 시티 챔피언십(총상금 200만달러)이 격전지다.

김세영이 크로거 퀸 시티 챔피언십에서 우승에 도전한다. AFP연합뉴스

김세영이 크로거 퀸 시티 챔피언십에서 우승에 도전한다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김세영은 2015년 LPGA 투어에 데뷔해 메이저 대회 1승을 포함해 통산 12승을 수확한 정상급 선수다. 그러나 2020년 11월 펠리컨 위민스 챔피언십에서 정상에 오른 이후 약 5년째 우승 가뭄에 시달리고 있다.

올해도 이 대회 전까지 16개 대회에 등판해 우승은 없지만 6차례 톱 10에 진입하는 일관성을 자랑했다. 최근 분위기는 나쁘지 않다. 4개 대회에서 세 차례 우승 경쟁을 펼쳤다. 지난 7월 ISPS 한다 위민스 스코티시 오픈과 지난달 28일 FM 챔피언십에서 톱 3에 오르는 저력을 발휘했다.


김세영은 FM 챔피언십에선 1~2라운드에서 7언더파씩을 몰아치는 힘을 발휘했다. 이 대회에서 평균 256야드의 장타와 100% 벙커 세이브율이 돋보였다. 특히 이번 시즌엔 그린 적중 시 홀당 퍼팅 수가 1.75개(6위)일 만큼 그린 플레이가 좋아졌다. 오랜만에 통산 13승이 기대되는 이유다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국 넘어선 건 처음…지난달 81조 수출 '사상 최대치' 다시 쓴 대만 한국 넘어선 건 처음…지난달 81조 수출 '사상 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

'가수 박진영' 대통령 직속 대중문화교류위 위원장으로 내정

새로운 이슈 보기