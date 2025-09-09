국내 금 거래량 사상 첫 1t 돌파…금값도 최고가

국제 금값이 고공행진하는 가운데 9일 한국거래소(KRX) 금 시장의 하루 거래량이 사상 처음으로 1톤(t)을 돌파했다.

한국거래소는 이날 KRX금시장의 거래량이 1.093t으로 2014년 3월 거래소 금 시장 개설 이후 사상 최대 규모를 기록했다고 밝혔다. 이날 거래량은 올해 일평균 금 거래량(313㎏)의 3.5배 수준이다. 이날 하루 금 거래대금 역시 1794억원으로 사상 최대치를 나타냈으며 금 1kg 종목 가격은 종가 기준 1g당 16만7740원으로 역대 최고치를 기록했다. 직전 최고가는 지난 2월 14일 기록한 16만3530원이다.

거래소는 최근 글로벌 금리 인하 기대감, 각국 중앙은행의 지속적인 금 매입 등으로 국제 금 가격이 상승하는 가운데 안전자산 선호 현상에 힘입어 금 거래량이 대폭 증가했다고 설명했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>