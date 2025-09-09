본문 바로가기
유통

美구금 한국인 데려오려 내일 애틀랜타로…대한항공 전세기 투입

전영주기자

입력2025.09.09 11:36

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 구금된 한국인을 태울 전세기가 이르면 10일 현지로 출발한다.


연합뉴스

연합뉴스

9일 업계에 따르면 대한항공 은 이르면 10일 오전 인천국제공항에서 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항행 B747-8i 전세기를 투입한다. 이 여객기는 총 368석을 갖춘 대형 항공기로 구금된 한국인 300여명이 한번에 탑승할 수 있다.

한국에서 미국으로 향할 때는 빈 항공기로 움직이는 페리 비행을 한다. 돌아오는 편은 이르면 10일(현지시간) 오후 애틀랜타 공항에서 출발해 한국시간으로 11일 오후 늦게 인천공항에 도착할 것으로 전망된다.


당초 귀국편은 구금시설에서 차로 약 50분 거리인 플로리다주 잭슨빌 국제공항에서 출발하는 방안이 검토됐으나 대형기 이착륙에 제약이 있는 점이 확인돼 애틀랜타 공항으로 최종 확정됐다. 애틀란타 공항은 조지아주 남부 포크스톤의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 차로 약 4시간 30분 거리(428㎞) 떨어져 있다.


전세기 왕복 운항 비용은 10억원 안팎이 소요될 것으로 업계는 추산했다. 이 비용은 LG에너지솔루션 측에서 부담할 예정이다.

앞서 미국 당국은 지난 4일(현지시간) 조지아주 HL-GA 베터리회사 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌여 475명을 체포했다. LG에너지솔루션 소속 47명(한국 국적 46명·인도네시아 국적 1명)과 HL-GA 베터리회사 관련 설비 협력사 소속 인원 250여명이 구금됐다. 회의 참석이나 계약 등을 위한 비자인 B-1 비자나 무비자인 전자여행허가(ESTA)를 소지한 채 현지에서 일하다가 '체류 목적에 부합하지 않는 활동'을 했다는 이유로 단속된 것으로 알려졌다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
