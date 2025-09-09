오세훈 서울시장이 9일 서울 노원구 백사마을 방문, 철거 상황을 점검하고 있다. 서울의 마지막 판자촌이라 불리는 백사마을은 12월 철거를 완료하고 2029년 입주를 목표로 하고 있다.
[포토] 백사마을 철거 현장 찾은 오세훈 시장
2025년 09월 09일(화)
