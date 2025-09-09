[포토] 철거되는 서울의 마지막 판자촌

9일 서울 노원구 백사마을에서 철거 작업이 한창이다. 서울의 마지막 판자촌이라 불리는 백사마을은 12월 철거를 완료하고 2029년 입주를 목표로 하고 있다.







