"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

강릉 지역 가뭄에 관련 문의 폭주

"직원들도 언제 비올지 몰라…화내지 말아달라"

9일 최악 가뭄으로 강원 강릉지역에 단수 사태가 속출하는 가운데 시내 한 생활용품점이 제한급수 필수품을 모아 놓고 팔고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

강원 강릉의 한 호텔 직원이 최근 계속되는 가뭄과 관련한 고객들의 문의 전화가 이어지고 있다며 어려움을 호소했다.

8일 한 온라인 커뮤니티에는 '강릉 호텔에서 일하는 사람입니다. 간곡히 부탁드립니다'라는 제목의 글이 화제다. 자신을 강릉 경포호 인근 호텔 직원이라고 밝힌 A씨는 "요즘 강릉 가뭄으로 여행 예정이셨던 분들이 여행이 잘못될까 하는 걱정으로 문의가 참 많다"고 전했다.

그는 "불안한 마음으로 전화주시는 것 알고 응대를 하고 있다"며 "그런데 화는 좀 내지 말아 달라. 진짜 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

이어 "직원들이 나눠서 전화 받으면 20건 중 15건은 가뭄 관련 전화이고, 그중 10통은 전화 걸 때부터 화가 나 있다"며 "호텔이 비를 쫓아낸 게 아니다. 직원들도 언제 물이 나올지 모른다"고 했다. 그러면서 "(고객이) 15일 뒤에 체크인하는데 물이 안 나오냐 묻는데, 그걸 일개 강릉 시민이 어떻게 알겠나"라며 "저희도 뉴스 보고 안다"고 어려움을 전했다.

A씨는 또 "호텔에 물어 볼 수 있어도 미래에 물이 나올지 말지를 예측 못 한다고 화낼 일은 아니다"며 "무조건 직원, 책임자 이름 캐묻는데, 날씨 예측 못 했으니 책임지라고 하려고 이름을 묻는 거냐"라고 했다.

아울러 "강릉 시민 한명이 주변 식당과 시장, 관광명소가 보름 뒤 영업을 하는지 안 하는지 어떻게 다 파악하나"라며 "제발 상식과 예의를 갖춰달라. 호텔 직원은 가해자도, 예언가도 아니다"고 말했다.

호텔 직원의 어려움에 대해 누리꾼들은 "호텔도 가뭄으로 피해를 보고 있을 텐데 왜 호텔에 화를 내냐", "기본 예의범절을 못 배운 사람들이 너무 많다" 등의 반응을 보이며 공감을 표했다. 고객들의 무례한 행동에 대한 지적도 나온다. 한 누리꾼은 "상식적으로 해결될 일이 있고 아닌 일이 있는데 화만 내면 억지로 해결해준다는 믿음이 있다"며 "아무 죄 없는 말단 직원들 붙잡고 무례하게 행동하는 것"이라고 꼬집었다.

전례 없는 가뭄으로 '재난 사태' 선포 9일째를 맞은 7일 강원 강릉시 한 상인이 설거지 물을 아끼기 위해 고무대야를 사용하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

강릉 오봉저수지 저수율 12.3%…가뭄 이어져

지난달 30일 가뭄 재난 사태가 선포된 강릉에선 여전히 극심한 가뭄이 이어지고 있다. 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 15% 이하로 떨어지면서 제한급수가 시행됐고, 시민들은 일상생활에서 큰 불편을 겪고 있다. 가뭄으로 요식업과 관광업 등 자영업자들의 피해도 우려된다.

한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 9일 기준 오봉저수지의 저수율은 12.3%를 기록하고 있다. 이는 전날 저수율보다 0.1%포인트 감소한 것이다. 강원도는 저수율 감소 흐름이 이어지면 오봉저수지의 여유 담수는 오는 30일까지만 사용할 정도의 수량이라고 잠정 분석했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



